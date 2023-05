Mit der siebten Zinserhöhung in Folge will die Europäische Zentralbank die anhaltend hohe Inflation in den Griff bekommen.

Kredite verteuern sich

EZB erhöht Leitzins auf 3,75 Prozent

Mit der siebten Zinserhöhung in Folge will die EZB die anhaltend hohe Inflation in den Griff bekommen.

(dpa/ Bloomberg/ ThK) – Die Euro-Währungshüter drosseln bei ihrer siebten Zinserhöhung in Folge etwas das Tempo. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag eine Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um 0,25 Prozentpunkte. Zuvor hatte es drei Anhebungen um 0,50 Punkte gegeben.



Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt nun auf 3,75 Prozent. Parken Banken Geld bei der EZB, erhalten sie dafür künftig 3,25 Prozent Zinsen, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.

Mit den im vergangenen Juli begonnenen Zinserhöhungen versuchen die Währungshüter, die hohe Inflation einzudämmen. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Die EZB strebt mittelfristig für den Euroraum Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an.

Teuerung seit zwei Jahren zu hoch

„Die Inflation liegt seit Mitte 2021 über unserem Ziel, ist also seit fast zwei Jahren zu hoch“, hatte EZB-Chefvolkswirt Philip R. Lane kürzlich in einem Interview gesagt und eine weitere Zinserhöhung für die Mai-Sitzung in Aussicht gestellt. „Dies ist immer noch nicht der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören.“

Im April hat sich die Inflation im Euroraum wieder etwas verstärkt. Im Währungsraum der 20 Staaten lagen die Verbraucherpreise einer ersten Schätzung des Statistikamtes Eurostat zufolge um 7,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im März war die jährliche Teuerungsrate im Euroraum noch deutlich von 8,5 Prozent auf 6,9 Prozent gesunken.

„Je länger die Inflation zu hoch bleibt, desto größer ist das Risiko, dass sich die Wahrnehmung der Menschen ändert, dass sie das Vertrauen in unsere Fähigkeit verlieren, zu unserem Zwei-Prozent-Ziel zurückzukehren“, hatte EZB-Chefvolkswirt Lane gewarnt.

Warnung vor Nebenwirkungen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte in der vergangenen Woche vor potenziellen Nebenwirkungen der Straffungen. In Bezug auf die Geldpolitik sei dennoch weiterhin Flexibilität vonnöten für den Fall, dass es zu weiteren Verwerfungen im Bankensektor kommen sollte. Nach den Turbulenzen bei regionalen US-Instituten musste in Europa die Credit Suisse Group AG gerettet werden.

„Während die komfortablen durchschnittlichen Kapital- und Liquiditätspuffer der Banken im Euroraum und im Vereinigten Königreich ein Polster darstellen, zeigen die jüngsten Probleme im Bankensektor, wie Liquiditätsengpässe und finanzieller Stress abrupt auftauchen können“, so der IWF. „Eine weitere Stresssituation könnte die Puffer aushöhlen, insbesondere bei Banken mit schwächeren Fundamentaldaten, und zu einer drastischen Verschärfung der Kredit- und Finanzbedingungen im Allgemeinen führen.“

Dennoch weist auch der Währungsfonds darauf hin, dass es zu früh ist, bei der Inflationsbekämpfung vom Gas zu gehen. „Das Schlimmste, was man bei der Inflationsbekämpfung tun kann, ist, die Geldpolitik zu früh zu lockern oder zu früh zu pausieren, denn das erfordert dann einen zweiten Versuch, die Geldpolitik zu straffen – und erhöht die Kosten der Desinflationsbemühungen“, sagte Alfred Kammer, der das Europa-Referat des IWF leitet.

Weniger Kredite in Luxemburg

Die Zinserhöhungen des letzten Jahres sind gerade im Wohnungsmarkt bereits deutlich zu spüren. So ist laut Zahlen der Banque Centrale du Luxembourg der Zinssatz für Immobilienkredite bis Februar dieses Jahres bei Verträgen mit zehnjähriger Zinsbindung bereits auf 3,77 Prozent geklettert. Im Vorjahresmonat hatte er noch bei 1,58 gelegen.

Das Gleiche gilt bei einer Zinsbindung von weniger als fünf Jahren. Hier stieg der Zins innerhalb eines Jahres von 1,12 Prozent auf 3,42. Auch die Nachfrage nach Krediten ließ offenbar nach. Bei mehr als zehnjähriger Laufzeit sank die Zahl der Abschlüsse von 363 im Februar 2022 auf 217 im gleichen Monat dieses Jahres. Ein ähnlicher Rückgang ist auch in anderen Monaten zu beobachten.

Das macht sich derzeit vor allem in der Baubranche in Luxemburg bemerkbar. So wird angenommen, dass in diesem Jahr 1.500 Wohnungen weniger gebaut werden als ursprünglich geplant. Die Zahl der Insolvenzen im Sektor zog zuletzt deutlich an. Laut einer Umfrage der Handwerkskammer gezeigt musste etwa jedes zweite Bauunternehmen im Land vergangenes Jahr bereits auf seine finanziellen Reserven zurückgreifen.



Sinkende Kaufkraft

Höhere Teuerungsraten lassen die Kaufkraft schwinden: Verbraucherinnen und Verbraucher können sich für einen Euro weniger leisten. Das belastet das Wirtschaftswachstum, für das der private Konsum ein wichtige Stütze ist. Auf der anderen Seite verteuern steigende Zinsen Kredite für Unternehmen, weshalb die eine oder andere Investition ausfallen könnte. Auch das bremst die Konjunktur.

Zugleich will die Notenbank von Juli an die Gelder aus auslaufenden Wertpapieren des allgemeinen Kaufprogramms APP nicht mehr in den Erwerb neuer Anleihen stecken. Den Kauf frischer Wertpapiere im Rahmen des Programms hatte die EZB bereits zum 1. Juli 2022 eingestellt.

Die rasante Zinswende, die die Zentralbanken in den USA und Großbritannien nach Jahren des extrem billigen Geldes noch vor der EZB einleiteten, ist auch für Banken nicht nur positiv. Das zeigte sich zuletzt in den USA, wo bereits drei Institute nach enormen Mittelabzügen aufgrund von Liquiditätssorgen kollabierten. Die US-Notenbank Fed hob am Mittwoch zum zehnten Mal in Folge ihren Leitzins an: Nach einem Sprung um 0,25 Prozentpunkte liegt der Leitzins in den USA nun in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent.