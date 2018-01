(miz) - Nicolas Mackel beginnt erst einmal mit einem Rückblick in Zahlen: Insgesamt plante Luxembourg for Finance (LFF) 52 Finanzmissionen und besuchte 83 Städte in 54 Ländern. Daneben organisierte LFF 127 Veranstaltungen an denen 21 455 Gäste und 523 Redner teilgenommen haben.



Die Agentur zur Förderung des Luxemburger Finanzplatzes, feierte am Mittwoch zehnjähriges Jubiläum ...