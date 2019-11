Nach Spannungen innerhalb der Bankenvereinigung räumte Serge De Cillia seinen Posten.

Yves Maas wird Interim CEO der ABBL

(pley) Ablösung an der Spitze der Luxemburger Bankenvereinigung. Yves Maas ersetzt den früheren CEO Serge de Cillia, "welcher der ABBL und ihren Mitgliedern fast 20 Jahre lang treue Dienste geleistet hat", wie es in einer Mitteilung heißt. Der Verwaltungsrat dankt de Cillia für seinen Einsatz und sein Engagement und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft, heißt es weiter.

Anfang des Monats hatten Medien von schweren Spannungen in dem einflussreichen Verband berichtet. Serge de Cillia war laut einem Bericht von "Reporter.lu" wegen seines Führungsstils sowie Spannungen mit Mitgliedern des ABBL-Verwaltungsrats freigestellt worden.



Yves Maas, welcher seine Karriere bei der Cedel Bank (heute Clearstream) begonnen hat und 1999 zu Credit Suisse gewechselt hat, verfügt über eine große Erfahrung im Finanzsektor, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland. In 2017 wurde er zum Verwaltungsratsvorsitzenden von Credit Suisse Luxembourg ernannt. Er war von 2014 bis 2018 Präsident der ABBL und wurde 2018 zum Vize-Präsident gewählt.

"Ich weiß, dass die ABBL bei Yves Maas in guten Händen ist. Ich bin überzeugt, dass Yves Maas uns dabei behilflich sein wird, einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten und den Service für unsere Mitglieder in den Vordergrund zu stellen" wird Guy Hoffmann, Präsident der ABBL, in der Pressemitteilung der ABBL zitiert.

Serge De Cillia war seit 2014 Vorstandschef der Bankenvereinigung. Foto: Chris Karaba