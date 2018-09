„Your LaB Luxembourg“: Das technologische Schaufenster

Virtuelle Realität, künstliche Intelligenz, Big Data – die digitale Transformation der Unternehmenswelt ist in vollem Gange. Der IT-Spezialist CGI will mit dem neuen Innovationslabor „Your LaB Luxembourg“ diese Entwicklung unterstützen.

„Hallo, mein Name ist Lia. Wie kann ich helfen?“ Lia ist freundlich, sie gibt zu jedem Thema Auskunft. Sie spricht mehrere Sprachen, kann konkrete Investitionsvorschläge ausarbeiten und sogar Witze machen. Lia wäre eigentlich die perfekte Rezeptionistin für viele Unternehmen. Aber: Lia existiert nur in der virtuellen Welt, sie ist ein sogenanntes Chatbot – also ein Computerprogramm, das eine Konversation mit Menschen simuliert und auf einfache Anfragen eingehen kann.

„Lia“ ist nur eine von vielen Anwendungen, die am Donnerstagabend in der Gewerbezone Bourmicht in Bartringen im „Your LaB Luxembourg“ vorgestellt wurden: Die neue Abteilung des IT-Dienstleistungsunternehmens CGI zielt darauf ab, „unseren Kunden zu zeigen, wie sich die neuen Technologien in ihrem Geschäft anwenden lassen“, wie Brice Martin, der für das Labor zuständig ist, erklärt ...