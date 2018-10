Yoga per Mausklick

Genau wie jeder heute eine Pizza oder ein Taxi im Internet bestellen kann, wird es bald auch möglich sein, seine nächste Yogaklasse online zu buchen. Das setzt sich auf jeden Fall das luxemburgische Start-up „yoganect“ zum Ziel.

Stress, lange Arbeitstage, endlose To-do-Listen – der Alltag ist nicht immer einfach zu bewältigen. Viele finden Zuflucht in der Praxis von Yoga – eine „indische philosophische Lehre, die durch Meditation, Askese und bestimmte körperliche Übungen den Menschen vom Gebundensein an die Last der Körperlichkeit befreien will“, wie Duden verrät.

So ging es auch Elnura Ashimova vor einigen Jahren: Die auf Projektmanagement spezialisierte junge Frau arbeitete in großen Technologieunternehmen und wusste nicht, wie sie sich von ihrem täglichen Stress lösen konnte ...