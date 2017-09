(M.G.) - Am Freitag verkündete die belgische Supermarktkette Delhaize, dass ihr neuer Geschäftsführer ab dem 11. September Xavier Piesvaux sein wird.



Sein Vorgänger Denis Knoops und Delhaize hätten entschieden ihre Zusammenarbeit zu beenden, heißt es nüchtern in einer Pressemitteilung.







Xavier Piesvaux arbeitet bereits seit 27 Jahren in der Branche, zuletzt als Senior Vice President von Walmart East Canada. Davor war er CEO von Mega Image in Rumänien, das auch zur Ahold Delhaize Gruppe gehört. Er habe eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Marke gespielt, die von 14 Geschäften im Jahr 2006 auf fast 500 Filialen bei seinem Abschied 2015 gewachsen ist.







Delhaize ist die wichtigste Marke der Ahold Delhaize Gruppe mit inzwischen 52 Geschäften in Luxemburg. Dazu gehören die Supermärkte Delhaize, AD Delhaize, und Proxy Delhaize sowie die Shop&Go-Geschäfte, die meist an Tankstellen zu finden sind. In Belgien betreibt Ahold Delhaize ganze 720 Geschäfte.