(miz) - Die amerikanische Westküste ist zu einem beliebten Ziel der Luxemburger Regierung avanciert. Erst im April besuchte Vizepremier und Wirtschaftsminister Etienne Schneider mit Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie die Westküste. Jetzt tritt Premier- und Kommunikationsminister Xavier Bettel seine Reise nach San Francisco an.



Bereits seit Anfang der Woche ist er in den USA unterwegs und reist heute von New York, wo er an der UNO-Vollversammlung teilgenommen hat, weiter nach San Francisco ...