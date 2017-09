Von Michèle Zahlen, Los Angeles

Für die Luxemburger Delegation machte das Team von SpaceX eine Ausahme. Besichtigungen durch die Produktionshallen des Raumfahrtunternehmens gibt es normalerweise nämlich nicht.



Was es zu sehen gab? Xavier Bettel konnte sich anschauen, wie SpaceX seine Raketen herstellt und was die künftigen Pläne des Unternhemens sind. Mehr darf an dieser Stelle nicht verraten werden. Berichte über die Besichtigug und die Inhalte der Tour wurden vom Unternehmen untersagt.



SpaceX, das Tesla-Chef Elon Musk gehört, arbeitet mit dem Luxemburger Satellitenbetreiber SES zusammen ...