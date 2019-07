WSA: 40 ans de logistique militaire et judiciaire

Aujourd’hui, la sarl active dans le stockage, la gestion et la maintenance de matériels pour les Armées et la Justice ouvre son site de Sanem au public, à l’occasion de ses quatre décennies d’existence.

Aujourd’hui, la sarl active dans le stockage, la gestion et la maintenance de matériels pour les Armées et la Justice ouvre son site de Sanem au public, à l’occasion de ses quatre décennies d’existence.

Le projet n’avait pas vocation à durer: Warehouses Services Agency (WSA) avait été mise sur pied en janvier 1979, avec un but avant tout social: réaffecter rapidement les salariés de l’industrie, qui avaient été licenciés pour cause de crise sidérurgique et automobile ...