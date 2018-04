Mit seinem Artikel zur Steuerproblematik bei der grenzübergreifenden Nutzung von Dienstwagen überzeugte Andreas Adam die Jury.

Wort-Journalist gewinnt Auszeichnung

Nadia DI PILLO

Bereits zum zwölften Mal verleiht die amerikanische Citi Bank den „Citi Journalistic Excellence Award“, um einen luxemburgischen Journalisten für herausragende Finanz- und Wirtschaftsberichterstattung auszuzeichnen. Dieses Jahr gewinnt Andreas Adam, Journalist beim Luxemburger Wort, für seinen Artikel „Dienstwagen bleiben ein Zankapfel“ den Wirtschaftspreis. Der Artikel vom Februar 2017 behandelt das Problem einer widersprüchlichen Steuerpraxis vor dem Hintergrund der Frage, wo luxemburgische Unternehmen Steuern zahlen müssen, wenn Grenzgänger ihren Dienstwagen auch privat nutzen.

Steuerproblematik ungeklärt: Dienstwagen bleiben ein Zankapfel Vor knapp vier Jahren wurde erstmals die Frage aufgeworfen, wo luxemburgische Unternehmen Steuern zahlen müssen, wenn deutsche Grenzgänger ihren Dienstwagen auch privat nutzen. Seitdem sind die Firmen mit einer widersprüchlichen Steuerpraxis konfrontiert.

Andreas Adam arbeitet seit 18 Jahren beim Luxemburger Wort und seit fünf Jahren in der Wirtschaftsredaktion. Er befasst sich häufig mit den Themen Luftverkehr, Logistik, Industrie sowie Telekommunikation. Mitnominiert waren auch Catherina Kurzawa vom „Lëtzebuerger Journal“ und Jeremy Zabatta vom „Le Quotidien“ mit ihren Artikeln „La mobilité cherche sa voie“ und „Data center de Google: les précédents“. Verliehen wurde der „Citi Journalistic Excellence Award“ in der Handelskammer. Eine Jury, bestehend aus Anouk Agnes, stellvertretende Generaldirektorin der ALFI, Serge de Cillia, CEO der ABBL, Nicolas Mackel, CEO von Luxembourg for Finance, und Carlo Thelen, Generaldirektor der Handelskammer, wählte den diesjährigen Gewinner für Luxemburg aus.