(ndp) - In puncto Wohnen ist das Großherzogtum bekanntlich ein teures Pflaster. Und die Preise steigen weiter an. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Immobilienportals "athome.lu" hervor. Sowohl die Kauf- als auch die Mietobjekte sind im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden.

704.576 Euro, so viel muss man derzeit in Luxemburg durchschnittlich für ein Haus bezahlen und 425.628 Euro für ein Appartement, "auch wenn es große regionale Unterschiede auf dem Wohnungsmarkt gibt - "die Preise können im Zentrum doppelt so hoch sein wie im Norden", heißt es.



Je zentraler, desto teurer



Neubauten bleiben in Luxemburg nach wie vor sehr gefragt. Für ein Appartement ist im Durchschnitt ein Betrag von 525.738 Euro auszugeben, je nach Größe, Alter und Ausstattung. Dies entspricht einer Steigerung von sechs Prozent über den letzten 12 Monaten.



Zwei-Zimmer-Wohnungen sind besonders gefragt und machen fast die Hälfte der zum Verkauf stehenden Neubauten aus. Der überwiegende Teil befindet sich vor allem im Zentrum und im Süden des Landes.



Vermietete Wohnungen werden immer teurer



Im Durchschnitt muss man in allen Gegenden des Landes mit einer Monatsmiete von 1.412 Euro rechnen für eine alte Wohnung, sogar 2.577 Euro für ein altes Haus. Die Miete einer Wohnung ist in den letzten 12 Monaten um 4 Prozent gestiegen, während die Häuser um 12 Prozent teuer geworden sind. Dieser Anstieg wird hauptsächlich durch die höheren Mieten pro Quadratmeter in Luxemburg-Stadt und Esch/Alzette beeinflusst, in denen sich mehr als 50 Prozent der Mietobjekte befinden.