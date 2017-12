(mbb) - Dem Magazin „The Economist“ zufolge ist Luxemburg das Land in Europa, in dem es am teuersten ist, ein Haus oder eine Wohnung zu mieten. Allerdings steht das Großherzogtum da nicht allein. Ähnlich teuer sind auch die Monatsmieten in Irland. Laut Angaben der Nachrichtenzeitschrift kommt Irlands Hauptstadt Dublin an zweiter Stelle im Ranking der Städte mit den teuersten Wohnmöglichkeiten. Die durchschnittliche Monatsmiete im Zentrum von Dublin beträgt 1.819 Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 12,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Stand: September 2017). Wegen dieser Kostenerhöhung ist es sogar für vernünftig verdienende Arbeiter in Dublin nicht möglich, ein Haus oder eine Wohnung in Dublin zu mieten.