Wo Luxemburgs Spitzenverdiener wohnen - und wo eher nicht

Soziale Unterschiede in Luxemburg Norden schneidet schlecht ab

In Luxemburg ist das soziale Gefälle groß. Besonders prekär ist die Lage im Norden des Landes: Acht der 15 schwächsten Gemeinden befinden sich in Ösling. In den Top 15 hingegen liegen zehn Gemeinden aus dem Kanton Luxemburg.