Wo bleibt die Möglichkeit der Sammelklage?

Eigentlich sollte es dazu in Luxemburg längst ein Gesetz geben. Doch es geht nicht voran - wie auch der Konsumentenschutz kritisiert.

(he) - Ein Recht vor Gericht durchzusetzen, kann äußerst mühsam sein. Und ähnlich mühsam scheint es auch, zunächst einmal die dafür notwendige Rechtsgrundlage zu schaffen. Denn Luxemburg kommt bei einem Gesetz, das die Rechte der Verbraucher erheblich stärken könnte, nicht wirklich voran. Bereits Anfang 2022 wurde ein Gesetzentwurf, mit dem Sammelklagen ermöglicht werden sollen, eingereicht. Bislang aber hat es der dafür in Luxemburg erforderliche Gesetzentwurf noch nicht bis ins Parlament geschafft.

Prozess offenbart Schwächen in der Gesetzgebung

Eine Sammelklage hat den Vorteil, dass nicht jeder Fall einzeln verhandelt werden muss, sondern am Ende ein Urteil geltend ist für alle, die in gleicher Weise vom selben Sachverhalt betroffen sind. Bestes Beispiel dafür sind die in anderen Ländern praktizierten Sammelklagen im Kontext der Dieselabgas-Affäre. Im Nachbarland Deutschland beispielsweise ist das möglich, im Großherzogtum bislang aber nicht.

Das ärgert insbesondere die Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC). Die Verzögerung bei der Umsetzung sei bezeichnend für „eine offenbar bestehende Lücke im luxemburgischen Gesetzgebungssystem“, so der Verbraucherschutz, der deshalb nun in einem offenen Brief Verbraucherschutzministerin Paulette Lenert dazu auffordert, in der Angelegenheit voranzumachen. Kritisiert wird dabei vor allem, dass seit der Einreichung des Gesetzentwurfs bald anderthalb Jahre vergangen seien, der Staatsrat bislang aber noch nicht seine obligatorische Stellungnahme dazu abgegeben habe.

Bereits 19 Stellungnahmen dazu vorgelegt

„Es gibt keine Frist für die Annahme der Stellungnahmen des Staatsrats, aber die Fristen für die Umsetzung der europäischen Richtlinien sollten eingehalten werden, insbesondere wenn bereits ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission eingeleitet wurde“, so der Verbraucherschutz.

Während in der Zwischenzeit von Organisationen und Verbänden aus Luxemburg bereits 19 Stellungnahmen zum Gesetzentwurf eingereicht worden seien - darunter auch fünf Stellungnahmen der ULC -, habe der Staatsrat anscheinend „bei seinen zahlreichen Plenarsitzungen, die seit der Einreichung des Entwurfs stattgefunden haben, stets die Prüfung anderer Gesetzentwürfe vorgezogen“. Und das, obwohl der Gesetzentwurf sehr vielversprechend sei.

Außergerichtliche Einigung wird begrüßt

„Indem Sie (gemeint ist die Verbraucherschutzministerin, Anm. d. Red.) sich von den bestehenden Gesetzen in Frankreich und Belgien inspirieren lassen und gleichzeitig aus einigen ihrer Mängel lernen, schlagen Sie ein eigenes Modell vor, das die außergerichtliche Beilegung nach dem Urteil über die Zulässigkeit der im Interesse einer Vielzahl von Verbrauchern erhobenen Klage bevorzugt“, heißt es in dem offenen Brief der Konsumentenschützer, die diesen Weg loben.

„Die Finanzierung der Mediatoren/Schlichter durch den Staat wurde sowohl von uns als auch von den Berufskammern begrüßt und soll dazu anregen, sich in möglichst vielen Fällen für eine gütliche Einigung zu entscheiden, um so lange und kostspielige Gerichtsverfahren zu verhindern“, so die ULC. „Wir warten darauf, dass der Staatsrat endlich seine Stellungnahme abgibt, damit die Abgeordnetenkammer den Gesetzentwurf ohne Verzögerung diskutieren kann.“

