Auch in Luxemburg sieht die Industriestaaten-Organisation die Erholung uneinheitlich.

OECD

Wirtschaftswachstum verliert an Gleichgewicht

Auch in Luxemburg sieht die Industriestaaten-Organisation die Erholung uneinheitlich.

(dpa/MeM) - Der ungleiche Impffortschritt gegen das Coronavirus führt nach Einschätzung der OECD zu einem unausgewogenen Wirtschaftsaufschwung. Zwar befinde sich die Weltwirtschaft weiter im Aufschwung, die Erholungsdynamik aber lasse nach, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch mit.

Statec: Zweite Jahreshälfte gut überstanden Die Luxemburger Wirtschaft hat sich gut behauptet - die hohen Energiekosten und die zunehmenden Covid-Infektionen trüben das Bild.

Länder mit geringerem Einkommen und vor allem die mit niedrigen Impfquoten drohten zurückzufallen. In diesem Jahr rechnet die OECD mit einem Wachstum der Weltwirtschaft um 5,6 Prozent und im kommenden Jahr um 4,5 Prozent. 2023 wird eine leichte Verlangsamung auf 3,2 Prozent erwartet, was etwa dem Wachstumstempo vor der Pandemie entspricht.

Für Luxemburg sieht die OECD ein Wachstum von 6,5 Prozent in diesem Jahr und 3,7 Prozent im kommenden. Die Erholung der Wirtschaft verlief nach Angaben der OECD auch hier uneinheitlich, und die politische Unterstützung für die Unternehmen, die vom Tourismus und von globalen Lieferstörungen betroffen sind, sollte flexibel bleiben. „Die Hauspreisinflation ist nach wie vor hoch, sodass zusätzliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden sollten“, so die OECD. Eine breitere und stärker diversifizierte Wirtschaft erfordere weitere umweltpolitische Reformen und Infrastrukturinvestitionen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.