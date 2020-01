Ein Kooperationsabkommen zur Unterstützung von Kleinunternehmen, ein Weltraumseminar und ein Besuch des Louvre Abu Dhabi - der erste Tag in den Vereinigten Arabische Emiraten hatte einiges zu bieten.

Wirtschaftsmission in den Emiraten: Der erste Tag in Bildern

Mara BILO Ein Kooperationsabkommen zur Unterstützung von Kleinunternehmen, ein Weltraumseminar und ein Besuch des Louvre Abu Dhabi - der erste Tag in den Vereinigten Arabische Emiraten hatte einiges zu bieten.

Für Kleinunternehmen gibt es Rückenwind: Am Morgen des ersten Tages der luxemburgischen Wirtschaftsmission in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wurde ein Kooperationsabkommen zwischen der „Dubai Future Foundation“, eine von der VAE-Regierung unterstützte Innovationsagentur, und der nationalen Agentur für die Wirtschaftsförderung Luxinnovation in Dubai unterschrieben. „Es geht darum, unsere Visibilität in den Emiraten zu stärken“, so Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Die Vereinbarung soll es luxemburgischen Start-ups ermöglichen, von lokalen Förderungsprogrammen zu profitieren.

„Die VAE setzen verstärkt auf die Förderung von Innovationen im Allgemeinen und auf die Entwicklung von Wirtschaftssektoren wie Raumfahrt, erneuerbare Energien, Gesundheit, Logistik, Tourismus und Fintech im Besonderen“, heißt es offiziell.

Konkret will Luxinnovation nach der Unterzeichnung dieses Abkommens Start-ups dazu ermutigen, ihre Technologien in Dubai zu testen, erklärt Mario Grotz, der die Vereinbarung für Luxinnovation unterschrieben hat.



Zum Mittagessen wurde die Luxemburger Delegation vom Minister der Toleranz, Scheich Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, eingeladen. Der Scheich und Erbgroßherzog Guillaume pflegen besonders gute Beziehungen: Er hatte die VAE bei der Hochzeit des Erbgroßherzogs vertreten.

Foto: Pierre Matgé Mission économique aux Émirats arabes unis du 26 au 30 janvier 2020 Dejeuner SAR le Grand-Duc héritier , le ministre des finances Pierre Gramegna et le ministre de l'économie Etienne Schneider avec Cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Ministre de la tolérance des Emirats arabes Unis

Am Nachmittag reiste die gesamte Delegation in die Hauptstadt der VAE, Abu Dhabi, um an einem Weltraumseminar teilzunehmen. Etwa Hundert Besucher waren bei der Veranstaltung – Firmenvertreter aus Luxemburg aber auch Mitarbeiter der Raumfahrtbehörde der Emirate und Repräsentanten von großen Investitionsfonds des Landes. Ziel des Seminars war, für den Standort Luxemburg als Plattform für Investitionen im Raumfahrtsektor zu werben.

In den VAE wird verstärkt auf den Raumfahrtsektor gesetzt; im September des vergangenen Jahres wurde der erste Astronaut der VAE auf die internationale Raumstation geschickt. „Ein nationales Ereignis“, hieß es.





Am späten Nachmittag besuchten Erbgroßherzog Guillaume, Vizepremier und Wirtschaftsminister Etienne Schneider und Finanzminister Pierre Gramegna das Louvre Abu Dhabi. Das Kunstmuseum wurde Ende 2017 eröffnet und empfängt rund zwei Millionen Besucher im Jahr.

