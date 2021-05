Das Thema des Besuchs ist die Expo 2020. Diese beginnt wegen der Pandemie am 1. Oktober 2021 und endet am 31. März 2022.

Wirtschaftsminister Franz Fayot reist nach Dubai

(mab) - Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) reist am Samstag zu einem Arbeitsbesuch in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ziel des Besuchs ist es, eine Bilanz der luxemburgischen Teilnahme an der Expo 2020 Dubai zu ziehen.

Die Weltausstellung sollte ursprünglich vom 20. Oktober 2020 bis zum 3. April 2021 stattfinden. Anfang April 2020 reichte die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate einen Antrag auf Verschiebung ein. Wegen der COVID-19-Pandemie soll die Expo nunmehr vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 in Dubai stattfinden. Die Veranstaltung soll dabei aber weiter unter dem Titel „Expo 2020“ laufen.

