Wirtschaftskrise 2008: "Wie das Ende der Welt"

2008 platzte in den USA eine Immobilienblase, die bald weltweite Auswirkungen haben sollte.

Aktienkurse im Keller, Panik an den Finanzmärkten, große Finanzhäuser die Insolvenz anmelden und geschockte Mitarbeiter, die an der New Yorker Wall Street die Lehman-Zentrale verlassen, in den Händen: Pflanzen, Fotorahmen und Unterlagen. Die Kommentare rund um den Globus überschlagen sich: „Es ist die schlimmste Krise seit dem schwarzen Freitag von 1929“ oder: „Es fühlt sich an wie das Ende der Welt“.



Als Auslöser der Finanzkrise von 2008 gilt das Platzen der Immobilienblase in den USA ...