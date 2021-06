Um die Kreditvergabe an Unternehmen während der Pandemie zu stützen, bürgt der Staat weiter für die Rückzahlung.

Wirtschaftshilfe

Staatsgarantien bis Ende Dezember verlängert

Um die Kreditvergabe an Unternehmen während der Pandemie zu stützen, bürgt der Staat weiter für die Rückzahlung.

(MeM) - Das staatlich garantierte Kreditprogramm wird bis zum 30. Dezember 2021 verlängert. Das gab das Finanzministerium am Mittwoch bekannt. Eine entsprechende Vereinbarung wurde von Finanzminister Pierre Gramegna und Vertretern der teilnehmenden Banken BCEE, BIL, BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, Raiffeisen, ING, Bank of China und Banque BCP unterzeichnet.

Durch die Maßnahme, die im März 2020 als Teil des wirtschaftlichen Stabilisierungsprogramms angesichts der Pandemie ins Leben gerufen wurde, garantiert der Staat Bankkredite an Unternehmen in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Euro über einen Zeitraum von maximal sechs Jahren.

Die Staatskasse, die für die Verwaltung der garantierten Darlehen zuständig ist, hat seit dem Start der Regelung und bis zum 28. Juni 2021 Darlehen in Höhe von insgesamt 186,6 Millionen Euro verbucht, von denen der luxemburgische Staat 85 Prozent, also 158,6 Millionen Euro, garantiert.

Ob Banken "Problemlöser" sind, muss sich erst noch zeigen Die Finanzinstitute sehen in der Corona-Krise die historische Chance, ihr angeschlagenes Image aufzupolieren. Ob das am Ende gelingt, ist offen.

„Die relativ geringe Inanspruchnahme von staatlich garantierten Krediten unterstreicht die Wirksamkeit der von der Regierung ergriffenen Maßnahmen zur Unterstützung aller Wirtschaftssektoren und zeigt auch die Widerstandsfähigkeit der luxemburgischen Wirtschaftsstruktur“, teilte das Finanzministerium dazu mit.

Vor allem Unternehmen aus dem Handelssektor haben diese Hilfe in Anspruch genommen, mit einem Nominalbetrag der gewährten Kredite von 60,8 Millionen Euro. Die anderen betroffenen Sektoren waren das verarbeitende Gewerbe mit 24,4 Mio. Euro, das Baugewerbe mit 23,7 Mio. Euro und das Beherbergungs- und Gaststättengewerbe mit mehr als 21 Mio. Euro an gewährten Krediten. Die Banken gewährten auch nicht staatlich garantierte Kredite in Höhe von mehr als 309 Millionen Euro zur Unterstützung von Unternehmen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.