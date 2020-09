Der Conseil économique et social (CES) stellt Gutachten zur Heimarbeit vor.

Wirtschafts- und Sozialrat will kein Recht auf Heimarbeit

Nadia DI PILLO Der Conseil économique et social (CES) stellt Gutachten zur Heimarbeit vor.

Unternehmen in Luxemburg lassen ihre Beschäftigten seit Beginn der Corona-Krise verstärkt von Zuhause aus arbeiten, doch ein gesetzliches Recht auf Homeoffice gibt es in Luxemburg nicht. So soll es nach Meinung des Wirtschafts- und Sozialrats (Conseil économique et social, CES) auch in Zukunft bleiben. In seinem Gutachten verteidigt das Gremium das Prinzip, dass Heimarbeit für Angestellte weiterhin auf freiwilliger Basis möglich sein soll.



„Die Einführung von Telearbeit erfordert daher eine bilaterale Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf doppelter freiwilliger Basis. Diese Vereinbarung zwischen den Parteien gilt sowohl für den Übergang zur Telearbeit als auch für die Rückkehr zur klassischen Formel der Arbeit im Unternehmen“, schreibt der CES in seinem Gutachten, das am Dienstag der Presse vorgestellt wurde.

Der CES geht davon aus, dass künftig immer mehr Beschäftigte von Zuhause aus arbeiten wollen. Parallel dazu steigt auch die Anzahl der Arbeitgeber, die im eigenen Unternehmen Heimarbeit anbieten werden. „Es besteht keine Notwendigkeit, den Weg zur Telearbeit zu erzwingen, aber die Regulierung muss diese Bewegung in konstruktiver Weise für die betroffenen Berufe und Gewerke begleiten“, meint der CES.

In seinem Gutachten schlägt der CES eine präzise Definition der Heimarbeit vor, sowie auch einen breiteren Anwendungsbereich als bisher. Zwei Arten von Telearbeit müssen laut CES geregelt werden, nämlich die „eher wiederkehrende Heimarbeit“ und die „eher gelegentliche oder spontane Telearbeit“ - die derzeitige Regelung sieht nur die regelmäßige Nutzung von Homeoffice vor. Die Sozialpartner sind zu dem Ergebnis gekommen, das Heimarbeit als „gelegentlich“ betrachtet wird, wenn sie zur „Bewältigung unvorhergesehener Ereignisse“ durchgeführt wird oder wenn sie im Durchschnitt weniger als zehn Prozent der normalen Jahresarbeitszeit des Heimarbeiters ausmacht.

Keine Einmischung in das Privatleben

Die Sozialpartner weisen auf die Wichtigkeit hin, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz mit der Achtung der Privatsphäre des Heimarbeiters in Einklang zu bringen. So sind sie etwa der Meinung, dass die Einmischung von Unternehmen in das Privatleben der Arbeitnehmer begrenzt werden muss, indem die entsprechenden Punkte in der derzeitigen Regelung gestrichen werden, die u.a. vorsehen, dass ein Arbeitgeber Zugang zum Telearbeitsplatz haben kann.

In Bezug auf die Arbeitszeit, erinnert der CES daran, dass die formelle Einführung eines Rechts auf Abschaltung über den Bereich der Telearbeit allein hinausgeht und daher nicht zum derzeitigen Aufgabenbereich des CES gehört. Es gilt demnach die gestzliche Überstundenregelung. Und: „Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass der Ausnahmecharakter von Überstunden auch für Telearbeiter strikt eingehalten wird“.

