Im Jahresvergleich legte die Wirtschaft im vierten Quartal um 1,9 Prozent zu.

Eurozone

Wirtschaft wächst Ende 2022 leicht

(dpa) - In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung Ende des vergangenen Jahres wie erwartet leicht gewachsen. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte.

Damit bestätigte die Behörde eine vorangegangene Schätzung. Im dritten Quartal war die Wirtschaft noch etwas stärker gewachsen, um 0,3 Prozent. Im Jahresvergleich legte die Wirtschaft im Zeitraum Oktober bis Ende Dezember 2022 um 1,9 Prozent zu. Im Gesamtjahr 2022 wuchs die Wirtschaft der Eurozone um 3,5 Prozent.

Die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern der Eurozone fiel in den Schlussmonaten des Jahrs 2022 aber unterschiedlich aus. Das stärkste Wachstum erzielte im vierten Quartal Irland mit 3,5 Prozent im Quartalsvergleich. Den stärksten Rückgang weist Litauen aus (minus 1,7 Prozent). In Deutschland schrumpfte die Wirtschaft um 0,2 Prozent.

