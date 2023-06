Das stärkste Wachstum erzielte Luxemburg mit 2,0 Prozent; gegenüber dem 1. Quartal 2022 ist die Wirtschaftsleistung aber um 0,4 Prozent zurückgegangen.

Eurostat

Wirtschaft in Eurozone rutscht in eine „technische Rezession“

Das stärkste Wachstum erzielte Luxemburg mit 2,0 Prozent; gegenüber dem 1. Quartal 2022 ist die Wirtschaftsleistung aber um 0,4 Prozent zurückgegangen.

(dpa/MeM) - In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung zu Jahresbeginn überraschend gesunken. Im ersten Quartal habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,1 Prozent nachgegeben, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg nach einer dritten Schätzung mit. Der Währungsraum ist damit in eine sogenannte technische Rezession gerutscht. In einer vorherigen Schätzung war noch ein leichtes Wachstum um 0,1 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Stagnation gerechnet.



Im vierten Quartal 2022 war die Euro-Wirtschaft ebenfalls um 0,1 Prozent geschrumpft. Auch hier wurden die Daten revidiert, nachdem zuvor eine Stagnation ermittelt worden war.

Luxemburgs gesunkener Gasverbrauch wirft Fragen auf Haushalte und vor allem die Industrie konsumierten letztes Jahr deutlich weniger Energie - ein positives Zeichen, oder eher ein negatives?

Wenn die Wirtschaft zwei Quartale in Folge schrumpft, sprechen Ökonomen von einer „technischen Rezession“. Diese fällt jedoch noch sehr mild aus. Die Daten beziehen sich auf die 20 Länder der Eurozone. Kroatien war zum Jahreswechsel beigetreten.

Im Jahresvergleich legte die Wirtschaft im Zeitraum Januar bis Ende März um revidierte 1,0 Prozent zu. In einer vorherigen Schätzung war noch ein Wachstum von 1,3 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Revision auf 1,2 Prozent gerechnet.

Die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern der Eurozone zeigte deutliche Unterschiede. Das stärkste Wachstum erzielte Luxemburg mit 2,0 Prozent im Quartalsvergleich und Portugal mit 1,6 Prozent. Starke Rückgänge wurden hingegen für Irland (minus 4,6 Prozent) und Litauen (minus 2,1 Prozent) registriert. Das deutsche BIP war um 0,3 Prozent gesunken.

Im vierten Quartal 2022 schrumpfte Luxemburgs Wirtschaftsleistung um 2,2 Prozent. Für das dritte Quartal 2023 erwartet Statec ein Wachstum von 3,8 Prozent statt 3,7 Prozent und das zweite Quartal bleibt bei +2,2 Prozent.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.