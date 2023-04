Luxemburgs Bankenverband ABBL bilanziert das Jahr 2022: das Nettoergebnis stieg auf 4,1 Milliarden Euro.

„Wir Banken sind nicht Schuld an den gestiegenen Zinssätzen“

Marco MENG Luxemburgs Bankenverband ABBL bilanziert das Jahr 2022: das Nettoergebnis stieg auf 4,1 Milliarden Euro.

„Die Luxemburger Banken beweisen auch in einer Zeit der immer neuen Unsicherheiten Widerstandsfähigkeit und Stabilität“, sagt Guy Hoffmann, Präsident des Luxemburger Bankenverbands ABBL am Donnerstag bei der Vorlage des Jahresberichts zum Sektor.

Luxemburgs Banken konnten im Jahr 2022, das im Zeichen des Kriegs in der Ukraine und steigender Inflation stand, ihre Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent steigern, was hauptsächlich auf gestiegene Zinssätze zurückzuführen sei. Die Zinseinnahmen der Geldhäuser stiegen um 39 Prozent. Unterm Strich schlossen Luxemburgs Geldhäuser so das Jahr 2022 mit einem Nettoergebnis von 4,1 Milliarden Euro ab. Die Bilanzsumme sank von 970 Milliarden Euro 2021 auf 938 Milliarden Euro.

„Wir stehen einer Reihe von Herausforderungen gegenüber“, so Hoffmann und nennt zum Beispiel die Wohnungskrise in Luxemburg oder die Unsicherheit im Finanzmarkt wegen der Bankenpleiten in den USA, respektive der „Rettung“ der Schweizer Credit Suisse.

Höhere Kreditkosten

Was den Häusermarkt und die gestiegenen Kreditkosten betrifft, erklärt Hoffmann: „Wir Banken sind nicht Schuld an den gestiegenen Zinssätzen und verstehen die Sorge der Kunden, die ohnehin schon mit einer schwindenden Kaufkraft zu kämpfen haben.“ Doch die höheren Zinssätze nutze die Europäische Zentralbank (EZB), um die Inflation zu drücken, und tatsächlich bewegten sich die aktuellen Zinssätze nur im historischen Durchschnitt.

Wir verstehen die Sorge der Kunden. Guy Hoffmann, Präsident der ABBL

Gleichwohl sieht der Bankenverband auch, dass höhere Zinskosten gepaart mit geopolitischer Unsicherheit dazu führt, dass weniger investiert werde, sowohl von Privatleuten als auch von Unternehmen. Um mögliche Kreditausfälle abzufedern, müssen die Banken mehr Geld zurücklegen: 2022 vervierfachte sich dieser Betrag.

Da Luxemburger Banken aber „traditionell eine konservative Kreditvergabe verfolgen“, so ABBL-Geschäftsführer Jerry Grbic, sei in Luxemburg die Rate der nicht zurückgezahlten Kredite bislang gering, mit 1,6 Prozent (2022) im Vergleich zum europäischen Durchschnitt von 2,3 Prozent. Luxemburgs Banken hatten letztes Jahr 775 Milliarden Euro an Krediten vergeben, 29 Milliarden Euro davon an Luxemburger Unternehmen und 47 Milliarden an Privathaushalte. Die Kundendepots beliefen sich auf 782 Milliarden Euro.

Weniger Banken

Die Zahl der Banken ist in den letzten Jahren zurückgegangen auf 121 Ende letzten Jahres. Laut Finanzaufsicht CSSF sind es derzeit 120. „Die Konzentration dürfte sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen“, sagt Hoffmann.

Interessanterweise ist die Mitarbeiterzahl mit insgesamt 26.000 über die letzten Jahre hinweg unverändert geblieben, ja, ist im Vergleich zu früher sogar deutlich gestiegen. 1994 beschäftigten die damals 222 Banken im Land knapp 17.600 Mitarbeiter. Die Wende fand mit der Finanzkrise 2007 statt. Das heißt, die Banken müssen viel Personal zur Erfüllung neu hinzugekommener Vorschriften beschäftigen. Gleichzeitig herrscht auch in der Bankenlandschaft Personalmangel. Vor allem Mitarbeiter in Risk Management, Compliance und Nachhaltige Finanzen werden derzeit gesucht.

Als Grund des Bankenschwunds sieht die ABBL vor allem gestiegene Kosten. Insgesamt mussten die Luxemburger Banken letztes Jahr 3,4 Prozent mehr Geld aufwenden für Personalkosten, Investitionen und der Erfüllung von Regularien als im Vorjahr. „Das Thema Profitabilität ist eines, das für die ganze Gesellschaft von Bedeutung ist“, so Hoffmann, „um ihre Rolle als Finanzierer von Wirtschaft und Gesellschaft zu erfüllen, müssen sie profitabel arbeiten.“ Luxemburgs Banken leisteten im vergangenen Jahr einen Steuerbeitrag von 817 Millionen Euro.

Einheitliche Regelung zur Telearbeit gefordert

Was die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes und der luxemburgischen Wirtschaft überhaupt betrifft, so fordert die ABBL ein Bildungsangebot, das den Bedürfnissen des Sektors besser Rechnung trägt, eine bessere Unterstützung für Unternehmen, die in die Ausbildung investieren, flexiblere Arbeitszeiten sowie die Ermöglichung von zwei Tagen Telearbeit pro Woche. Die derzeitige Regelung führt zu einer Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer je nach Wohnsitzland. „Das hat einen direkten Impakt auf die Wettbewerbsfähigkeit Luxemburgs in der Region“, so das ABBL-Direktionsmitglied Catherine Bourin.

Eine Öffentlich-Private Partnerschaft könne zudem Wohnraum für junge Talente schaffen, und der nominale Gesamtkörperschaftssteuersatz müsse dem derzeitigen EU-Durchschnitt von rund 21 Prozent angepasst werden.

Derzeit ist Europas Kapitalmarkt zu fragmentiert. Camille Seillès, leitet bei der ABBL das Referat zu Regulierungsfragen

Zudem hofft die Branche auf die europaweite Verwirklichung einer Kapitalmarktunion. „Derzeit ist Europas Kapitalmarkt zu fragmentiert“, sagt Camille Seillès, der bei der ABBL das Referat zu Regulierungsfragen leitet. „Das erschwert die Finanzierung von Klimaschutz und Digitalisierung.“ Eine Kapitalmarktunion soll Hindernisse für grenzüberschreitende Investitionen beseitigen und zu mehr alternativen Finanzierungsquellen als Bankkrediten führen.

