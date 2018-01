(miz) - Überall hängen sie in den Schaufenstern, die großen, leuchtenden Rabattschilder. Warme Pullover, Jacken oder Mützen gibt es jetzt zu Schnäppchenpreisen, so versprechen es Einzelhändler und Kaufhäuser. Der Winterschlussverkauf startete am 29. Dezember – eine wichtige Zeit für den Luxemburger Handel.



Und das, obwohl diese Tradition in anderen Ländern längst nicht mehr besteht. In Deutschland wurde der offizielle Winter- und Sommerschlussverkauf bereits im Juli 2004 abgeschafft.



In Luxemburg gibt es die „Soldes“ aber weiterhin – auch wenn hierzulande Geschäfte und Onlineshops eigentlich das ganze Jahr über Preisreduzierungen anbieten ...