Will mit Luxair durchstarten: Gilles Feith

Marco MENG Den Chefposten bei Luxair hat am 1. Juni der ehemalige Staatsbeamte Gilles Feith (44) übernommen. Ein Seiteneinsteiger just in der Zeit der größten Krise der Luftfahrt? Interview.

Gilles Feith, wie war Ihre erste Arbeitswoche? Die erste Woche war ein einziges großes Factfinding, und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht über die vielen guten Mitarbeiter, denen ich begegnet bin. Es ist sehr viel Elan im Unternehmen. Größte Sorgenkinder sind momentan die Airline und Luxair-Tours ...