Wiedereröffnung der Terrassen: Der Startschuss ist gefallen

Mara BILO Nach der Wiederöffnung der Terrassen stellt der Horesca-Verband die neue Kampagne „Safe to Serve“ vor - Ziel ist, bei den Gästen wieder Vertrauen herzustellen. 60 Betriebe haben das Label schon erhalten.

Fröhliche Gesichter, klirrende Gläser und herzliche Gastfreundschaft – der Neustart der Restaurants und Cafés nach der Corona-Pause am Mittwoch war ein voller Erfolg. Viele Menschen hatten sich schon am frühen Morgen auf den Weg zu ihren Lieblingsterrassen gemacht, um endlich wieder einen Kaffee in der Sonne zu genießen. „Das tut uns allen gut“, freute sich der Generalsekretär des Dachverbands der Hoteliers, Restaurantbesitzer und Cafetiers (Horesca), François Koepp, bei einer Pressekonferenz auf dem Knuedler.

Ziel der Veranstaltung war es, die neue „Safe to Serve“-Charta vorzustellen. „Endlich können wir wieder Geld verdienen“, zeigt sich auch Horesca-Präsident Alain Rix zufrieden.

Es ist wichtig, wieder Vertrauen bei den Gästen herzustellen. Carlo Thelen

Die neue Kampagne, die das Label „Safe to Serve“ trägt, verfolgt das Ziel, den Kunden zu signalisieren, dass die Betriebe, die sich dieser Qualitätscharta angeschlossen haben, eine Reihe von Richtlinien befolgen. Dazu zählen die Registrierung des Betriebs beim Regierungskommissariat für Qualität, Betrug und Lebensmittelsicherheit, die Einhaltung guter Hygienepraxis sowie die Umsetzung der mit dem Corona-Virus verbundenen Sicherheitsvorschriften der Regierung und das Sicherstellen maximaler Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter.

„Es ist wichtig, wieder Vertrauen bei den Gästen herzustellen“, stellt der Direktor der Handelskammer, Carlo Thelen, fest. Die Organisation unterstützt die neue Charta und hat sich schon seit Beginn der Krise für die Unternehmen – auch der Horeca-Branche – durch die Bereitstellung einer spezifischen Bürgschaft, die „mutualité de cautionnement“, eingesetzt.

120 weitere Anfragen

Insgesamt haben sich bereits gut 60 Betriebe der Kampagne „Safe to Serve“ angeschlossen, wie der Horesca-Generalsekretär François Koepp erklärt, „alle Teilnehmer haben das Label am Dienstag bekommen, am Mittwochmorgen gab es dann schon etwa 120 weitere Anfragen.“

Die Restaurants und Cafés, die sich der Kampagne anschließen, werden nicht systematisch unter die Lupe genommen, um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen, heißt es beim Horesca-Verband. Dennoch kann es zu stichpunktartigen Überprüfungen kommen – „wir rechnen aber damit, dass die Betreiber sich vernünftig zeigen und die Vorschriften einhalten werden“, so Koepp.

Und: Es liegt auch an den Gästen selbst, dass es mit der Wiedereröffnung reibungslos klappt, wie der Generalsekretär betont. So sind alle gebeten, sich regelmäßig die Hände zu waschen, sich „diszipliniert und verantwortungsbewusst“ zu benehmen, das üblichen Schutzverhalten nicht zu vergessen und möglichst per Kreditkarte zu bezahlen.

Im Gegenzug dazu verpflichten sich die Horeca-Betriebe zur Einhaltung der Vorschriften – dazu gehört beispielsweise auch die systematische Reinigung sämtlicher Oberflächen.

Ein Drittel der Betriebe noch in der Vorbereitungszeit Die Wiedereröffnung der Terrassen am Mittwoch war nur ein erster Schritt, denn: Am Freitag geht es auch drinnen wieder los. Dennoch werden viele Betriebe auch dann noch nicht ihre Türen nach der Zwangspause öffnen, wie der Generalsekretär des Dachverbands der Hoteliers, Restaurantbesitzer und Cafetiers (Horesca), François Koepp, erklärt: „Ich gehe davon aus, dass derzeit etwa ein Drittel der Betriebe in der Branche noch geschlossen sind. Viele wollen sich die Zeit nehmen, um die Schutzmaßnahmen umzusetzen, sich in die neuen Vorschriften einzuarbeiten und ihre Mitarbeiter mit allen Maßnahmen vertraut zu machen.“ Die Betriebe der Horeca-Branche werden auch weiterhin unterstützt, wie der Minister für Mittelstand und Tourismus Lex Delles (DP) betont: „Noch bis zum Ende des Jahres können Kurzarbeitmaßnahmen in Anspruch genommen werden“. Dazu kommen weitere Maßnahmen, wenn die Kleinunternehmen sich dafür entscheiden, wieder Gäste zu begrüßen. Beispielsweise der „Fonds de relance et de solidarité des entreprises“, der mit 200 Millionen Euro ausgestattet ist – für die Betriebe gibt es 1.250 Euro pro Monat und jeden Mitarbeiter, der weiterhin arbeitet, oder 250 Euro für jene Angestellten, die in Kurzarbeit sind.

