Wie steht es um die Senkung der Mehrwertsteuer für Solaranlagen?

Uwe HENTSCHEL Die luxemburgische Regierung prüft derzeit noch die Möglichkeiten. Zum Einsatz käme diese frühestens Anfang 2023.

Eine Senkung der luxemburgischen Mehrwertsteuer beim Kauf einer Solaranlage – diskutiert wurde darüber bereits, doch wann und ob es überhaupt dazu kommen wird, ist noch unklar. Das zumindest geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Piraten-Partei hervor.



Derzeit, so das Finanzministerium, werde ein ermäßigter Steuersatz geprüft. In welcher Größenordnung dieser ausfallen könnte, dazu gibt es seitens des Ministeriums aber keine Aussage. In der Anfrage der Piraten ist mehrfach von einer angekündigten Senkung von 17 auf drei Prozent die Rede, in der schriftlichen Antwort wird darauf jedoch gar nicht eingegangen.

Keine Steuermäßigung rückwirkend

Allerdings teilt das Ministerium mit, dass mit einem reduzierten Steuersatz frühestens zum 1. Januar 2023 zu rechnen sei. Und sollte es zu einer Senkung kommen, so wird diese laut dem Ministerium auch nicht rückwirkend gelten, weil der Verwaltungsaufwand dafür zu hoch wäre.

Wer also mit dem Gedanken spielt, sich eine Fotovoltaik-Anlage auf dem eigenen Hausdach installieren zu lassen und dabei von einer etwaigen Steuersenkung profitieren möchte, kann sich also nicht im Nachhinein die Differenz zurückerstatten lassen. Entscheidend ist demnach der zum Zeitpunkt der Rechnung geltende Steuersatz.

Anders hingegen kann die Situation bei einem bereits erstellten Angebot für die Installation einer Solaranlage sein. Ist in diesem Angebot noch der derzeit geltende Steuersatz aufgeführt, die Zahlung des Betrags aber erst nach Abschluss der Arbeiten fällig, so hängt es auch hierbei vom dann geltenden Steuersatz ab.

Abwarten nicht immer sinnvoll

Beispiel: Bei einer Anlage, für die vom Handwerksbetrieb inklusive Mehrwertsteuer ein Preis von 20.000 Euro veranschlagt wurde, käme es unter den genannten Voraussetzungen bei einer Senkung der Mehrwertsteuer von 17 auf drei Prozent zu einer Ersparnis von knapp 2.400 Euro. Die Anlage würde also keine 20.000, sondern lediglich gut 17.600 Euro kosten. Das allerdings gilt nicht für eventuelle Anzahlungen, die bereits vor der Steuerermäßigung geleistet wurden.

Ob es allerdings sinnvoll ist, mit dem Kauf einer Fotovoltaik-Anlage so lange zu warten, bis die Steuern gesenkt wurde, ist die andere Frage. So sind aufgrund der hohen Nachfrage auch die Preise für Anlagen gestiegen. Entsprechend ausgelastet sind deshalb auch die Handwerksbetriebe. Und wie das Ministerium erklärt, gebe es derzeit auch keine Anzeichen für ein Abwarten und eine stagnierende Nachfrage aufgrund der in Aussicht gestellten Steuersenkung.

Unter Umständen kann es also sein, dass bei einem Warten auf die Mehrwertsteuersenkung die dadurch erzielte Einsparung bei der Steuer durch die gestiegenen Gesamtkosten für die Investition wieder obsolet wird. Zudem kann die Anlage dann auch erst später dazu beitragen, die eigenen Energiekosten zu senken.

