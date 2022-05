Der Mouvement Ecologique bekräftigt seine Kritik am geplanten Datencenter in Bissen nach einem Seitenhieb durch den Wirtschaftsminister.

Google in Luxemburg

„Wie soll die Trinkwasserversorgung sichergestellt werden?“

(mab) – Am Mittwoch hatte Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) in der Abgeordnetenkammer auf eine parlamentarische Frage zur potentiellen Ansiedlung von Google in Luxemburg Stellung bezogen. Dabei deutet der Minister an, dass Google auch aufgrund der juristischen Schritte des Mouvement Ecologique sein Projekt in Luxemburg strategisch überdenken würde. Dazu veröffentlichte der Mouvement Ecologique (Mouveco) am Donnerstag eine Stellungnahme und hält an seiner Kritik fest.

Der Mouveco hatte die punktuelle Änderung des allgemeinen Bebauungsplans (PAG) der Gemeinde Bissen für das Datencenter vor dem Verwaltungsgericht angefochten und war gescheitert.

Das würde aber nichts an den Problemen ändern, die das Projekt mit sich bringe, so der Mouveco am Donnerstag. Die NGO werde sich weiterhin kategorisch gegen die Ansiedlung der Firma stellen.

Das Trinkwasser könnte knapp werden

Die Wasserversorgung des Projektes bleibe weiterhin ungeklärt. Diese könne fünf bis zehn Prozent des gesamten nationalen Verbrauches darstellen. Google habe diesbezüglichen keine offiziellen Zahlen vorgelegt. Die Grundwasserreserven Luxemburgs seien bei Weitem nicht ausreichend.

Selbst das Umweltministerium habe hervorgehoben, dass Luxemburg in einigen Jahren Probleme mit der Trinkwasserversorgung haben werde. „Angesichts dieser Tatsachen wäre es geradezu sträflich, einer Firma einen derart hohen Wasserverbrauch zuzugestehen. Wie bitte soll dann in den Sommermonaten auch die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sichergestellt werden?“, so der Mouveco.

Die Energieversorgung ist fraglich

Auch die Energieversorgung bleibt ein Thema. Der Ukrainekrieg habe vor Augen geführt, wie fragil die Energieversorgung sein könne. Auch in diesem Bereich legt Google keine Daten offen.

Dann sei da noch die Besteuerung von Google. Weltweit und in der eigenen Bevölkerung nehmen die Sensibilität für diese Problematik zu.

Der Mouvement Ecologique bleibe bei der Überzeugung, dass es angesichts der Klima- und der Biodiversitätskrise eine gezielte Ansiedlungspolitik von Betrieben in Luxemburg geben müsse. „Ja zur Ansiedlung neuer Betriebe, aber von Betrieben, die festgelegten Umwelt-, Klima- und sozialen Bestimmungen gerecht werden und einen reellen Mehrwert diesbezüglich darstellen“, so die NGO und wiederholt ihre Forderung eines rechtsverbindlichen Nachhaltigkeitschecks.

