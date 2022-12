Der exzentrische Milliardär verliert seit der Twitter-Übernahme an Ansehen so schnell, wie seine Teslas beschleunigen.

Wirtschaft 4 Min.

Ohne Rücksicht auf Verluste

Wie Elon Musk ungebremst seine Unternehmen Richtung Wand fährt

Der exzentrische Milliardär verliert seit der Twitter-Übernahme an Ansehen so schnell, wie seine Teslas beschleunigen.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Der reichste Mann der Welt heißt nicht mehr Elon Musk. Seit er im April dieses Jahres den Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter angekündigt hatte, verlor das Flaggschiff seiner Unternehmungen – der Autobauer Tesla – rund die Hälfte des Marktwerts. Und mit ihm sein größter Aktionär ein Vermögen.

Investoren appellieren an die Vernunft

Den Titel in den unabhängigen Rankings von „Bloomberg“ und „Forbes“ trägt nun der Franzose Bernard Arnault, der den Luxusmarken-Konzern LVMH anführt. Der Fall des Mannes, der sich in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC offiziell nicht als „CEO“, sondern als „Technoking“ von Tesla bezeichnet, ist tief.

Musk muss erneut Tesla-Aktien im Milliardenwert verkaufen Der Unternehmer trennt sich von Anteilen über 3,6 Milliarden Dollar zur weiteren Finanzierung des Kaufs von Twitter.

Selbst seine Fans sind besorgt, dass er sich mit der 44-Milliarden-Dollar Übernahme des Kurznachrichtendienstes verhoben hat. Investoren appellieren via Twitter an Musk, sich endlich wieder um den Quell seines Wohlstandes zu kümmern.

Vielleicht auch deshalb brach er am Dienstag einen Audiochat ab, zu dem sich mehr als 300.000 Teilnehmer zugeschaltet hatten. „Ich muss zu einem Tesla-Treffen“, erklärte er das abrupte Ende. Er sei jetzt schon zu spät. Kurz darauf versprach er den Anteilseignern, er werde „sicherstellen, dass Tesla-Aktionäre langfristig von Twitter profitieren“.

Kunden wollen keine kontroversen Autos

Gary Black gehört zu der wachsenden Gruppe einflussreicher Investoren, die daran zweifeln. Es werde Zeit, dass sich Musk wieder auf Tesla konzentriere. Wenig hilfreich seien auch die öffentlichen Einlassungen des Technokings. „Seine politischen Ansichten schaden dem Ansehen der Elektroautos“, twitterte Black.

Twitter schaltet gesperrte Journalisten-Accounts wieder frei Twitter-Chef Elon Musk kündigte den Schritt unter Verweis auf eine Umfrage unter Nutzern des Online-Netzwerks an.

„Die Kunden wollen nicht, dass ihre Autos kontrovers sind.“ Das Verhalten des exzentrischen Milliardärs seit der „Twitter“-Übernahme im Oktober hat den Imageschaden nach Ansicht von Analysten verstärkt. Binnen Wochen verlor Musk mehr als zwei Drittel der einst 7.500 Angestellten. Seit er tausende Freiberufler feuerte, die illegale Tweets gelöscht hatten, hängt die Sichtung von Inhalten zunehmend von Algorithmen ab.

Twitter-Exodus und Buh-Rufe

Während Musk Sicherheitschef Joel Roth vor die Tür setzte, hieß er den wegen Hetze verbannten Donald Trump willkommen zurück. Twitter erlaubte auch tausenden Rechtsextremisten, Rassisten, Verschwörungstheoretiker und Covid-Leugnern wieder aktiv zu werden.

Musk befragt Twitter-Nutzer zu Trump-Rückkehr Bis zur Übernahme durch Musk hatten Twitter-Manager stets gesagt, dass kein Weg zur Rückkehr des Ex-Präsidenten vorgesehen sei.

Musk rollte dem antisemitischen QAnon-Kult persönlich den roten Teppich aus, als er Anfang der Woche ein weißes Kaninchen mit der Aufforderung „Follow“ twitterte. Ein Symbol, das die Anhänger nur zu gut verstehen. Gleichzeitig verunglimpfte Musk den Top-Virologen der Regierung, Anthony Fauci, und suggerierte fälschlicherweise, der gefeuerte Roth habe Sympathie für Pädophile.

Bei einem Auftritt in San Francisco erntete Musk minutenlange Buh-Rufe. Prominente wie Elton John, Jim Carrey oder Whoopi Goldberg kündigten demonstrativ ihre Twitter-Konten. Und – viel gravierender – mehr als die Hälfte der 100 wichtigsten Werbekunden stornierten ihre Buchungen.

Radikaler Anhänger der Meinungsfreiheit

Der Ausblick für 2023 ist so düster, dass die Banken, die dreizehn Milliarden Dollar für die Übernahme von Twitter locker machten, laut Recherchen von „Reuters“ bestenfalls einen Teil des Geldes zurückerwarten. Musk zeigt sich ungerührt. Er sei ein radikaler Anhänger der Meinungsfreiheit, begründet der Milliardär sein Vorgehen.

Diese hört allerdings auf, wenn es um ihn selbst geht. Am Mittwoch verbannte Twitter den 20-jährigen Jack Sweeney, der die Flugbewegungen Musks unter @ElonJet in Echtzeit verfolgt. Auf eine Erklärung des Technokings wartet der Student bis heute.



Twitter suspendiert Reporter, Musk zitiert Sicherheitsgründe Twitter Inc. hat die Konten mehrerer prominenter Journalisten gesperrt, die über seinen Eigentümer Elon Musk berichten. Der Milliardär behauptet, die Reporter gefährden durch ihre Berichterstattung seine Familie. Am Donnerstagabend wurden Reporter von Publikationen wie der Washington Post, der New York Times, Mashable und CNN als blockiert aufgeführt. Ihre Tweets waren nicht mehr sichtbar. Musk erklärte, die Betroffenen hätten Echtzeit-Standortdaten gepostet. Diese Informationen seien „quasi Koordinaten für ein Attentat“. Es sei nicht vorgewarnt worden und er habe weder eine E-Mail noch eine Mitteilung des Unternehmens über den Grund für die Sperrung erhalten, twitterte Ryan Mac von der New York Times über ein neues Konto, das inzwischen ebenfalls suspendiert wurde. Musk startete unter seinen Twitter-Followern eine Umfrage, wann er die Suspendierungen aufheben sollte. Die Abstimmung ergab, dass er die sie wieder aufheben sollte. Daraufhin startete Musk eine neue Umfrage mit weniger Optionen, bei der die Abstimmung wieder in Richtung Aufhebung tendierte. Twitter hatte zuvor den Feed des konkurrierenden sozialen Netzwerks Mastodon abgeschaltet, das auf seiner Twitter-Seite einen Link zu einem Mastodon-Konto gepostet hatte, das öffentlich verfügbare Flugdaten verwendet, um Musks Privatjet zu verfolgen. Musk argumentierte, dass ein Hinweis oder Link auf eine Quelle, die den Standort seines Jets verraten könnte, gleichbedeutend damit sei, seinen Echtzeit-Standort zu veröffentlichen. Am Mittwoch hatte Twitter mehrere Profile gesperrt, die den Standort von Privatjets verfolgten, darunter auch den von Musks Maschine. (Bloomberg)

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.