Als Florence Koch, Pol Elvinger und Lea Segner erfahren haben, dass sie einen Preis bekommen sollen, war die Überraschung groß. Vor allem, weil die Schüler noch nie etwas von der Auszeichnung gehört haben.



Doch die Wahl ist nicht zufällig auf die drei 19-Jährigen gefallen. Sie gehören dieses Jahr zu den 40 besten Wirtschaftsschülern des Landes und werden deshalb am Abend von der Conférence nationale des professeurs de sciences économiques et sociales (CNPSES) für ihre Leistungen belohnt.



Aber wie sehen die drei Abschlussschüler eigentlich das Schulfach, in dem sie so gut abgeschnitten haben? „Ich wusste zwar, dass ich gute Noten in der Wirtschaft habe“, sagt Pol, „mit einem Preis hätte ich aber nie gerechnet ...