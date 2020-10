Wie Luxemburg um ausländische Unternehmen und Investoren wirbt

Ein wichtiges Ziel der Wirtschaftsförderung ist die Ansiedlung ausländischer Unternehmen und Investoren in Luxemburg. Im Jahr 2017 wurde die sogenannte „Investor Care Platform“ angekündigt, die ausländische Unternehmen betreuen soll. Eine Bilanz.

Von Nadia di Pillo und Mara Bilo

Gezielt, wirksam und nachhaltig – die neue nationale Strategie zur Wirtschaftsförderung kündigte sich bei ihrer Vorstellung im Jahr 2017 vielversprechend an. Seitdem sind zwar nur drei Jahre vergangenen, aber nach dem „Fage“-Fiasko ist die Organisation des Empfanges ausländischer Unternehmen und Investoren hierzulande wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Was ist also seit der Vorstellung der nationalen Strategie zur Wirtschaftsförderung passiert?

Die nationale Wirtschaftsförderung wird durch das sogenannte „Trade and Investment Board“ (TIB) organisiert ...