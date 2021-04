In der Krise entdecken Sparer die Börse neu. Ein Banker nennt das den TINA-Effekt. Das heißt so viel wie: There is no alternative.

Wirtschaft 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Wie Kleinanleger auf die Corona-Krise reagieren

Marlene BREY In der Krise entdecken Sparer die Börse neu. Ein Banker nennt das den TINA-Effekt. Das heißt so viel wie: There is no alternative.