Viele Auswanderer schicken Geld in ihre alte Heimat. Die Firma AZA mit Sitz in Luxemburg will das günstiger und effizienter machen.

Wirtschaft 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Remittances

Wie ein Fintech mit Sitz in Luxemburg ein Monopol aufbricht

Thomas KLEIN Viele Auswanderer schicken Geld in ihre alte Heimat. Die Firma AZA mit Sitz in Luxemburg will das günstiger und effizienter machen.