Drohnen haben sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr zum Wirtschaftsfaktor entwickelt. Ein neuer Branchenverband will den Drohnenmarkt in Luxemburg fördern.

Wirtschaft 8 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Riesenpotenzial

Wie Drohnen die Geschäftswelt in Luxemburg ändern

Nadia DI PILLO Drohnen haben sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr zum Wirtschaftsfaktor entwickelt. Ein neuer Branchenverband will den Drohnenmarkt in Luxemburg fördern.