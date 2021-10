Es geht nur langsam vom Küchentisch zurück ins Büro – Experten erklären, was das für die Fashion Branche bedeutet.

Wirtschaft 3 Min.

Neue Arbeitswelt

Wie die Pandemie die Business Mode verändert

Marlene BREY Es geht nur langsam vom Küchentisch zurück ins Büro – Experten erklären, was das für die Fashion Branche bedeutet.

Schauen Sie unter der Woche doch bitte mal an sich herunter. Tragen Sie Anzug oder Jogginganzug, Mantel oder Morgenmantel? Hätten Sie an einem Wochentag vor der Pandemie etwas Ähnliches getragen? Womöglich lautet die Antwort dann: nein. Denn die Corona-Krise hat den Arbeitsalltag umgekrempelt und damit auch das, was Arbeitnehmer tragen.

Heute prägt das Homeoffice den Stil – und die Modebranche. Foto: Shutterstock

Dahinter steht eine riesige Branche, die ebenfalls Kopf steht. Während der Pandemie wurde weltweit weniger Kleidung gekauft. In den USA war das besonders extrem. Hier kauften Verbraucher 2019 im Durchschnitt unglaubliche 89,2 Kleidungsstücke pro Jahr. 2020 waren es noch 62,3.

In Luxemburg haben die Menschen 2020 europaweit am meisten Geld für Kleidung und Schuhe ausgegeben, laut Schätzung der Analysten von Statista waren es etwa 1.483 Euro pro Kopf.

Jogginganzug statt Anzug

Dennoch hat die Modebranche auch hier stark unter der Corona-Krise gelitten, wie Marc Herber von Hoffmann-Thill, Präsident der Fédération de la Mode (Femo) betont. Wie sehr, das hängt vom Bereich ab. Während Wanderschuhe boomten, brach der Absatz von Business Mode um etwa 20 bis 30 Prozent ein.

Für 2021 erwarten Statistiker, dass die Menschen im Großherzogtum durchschnittlich wieder 54,98 Kleidungsstücke kaufen. Die Frage ist nun: Was wird gekauft?

Mitarbeiter kündigen lieber, als auf Homeoffice zu verzichten Eine Umfrage ergab, dass 39 Prozent der Befragten eine Kündigung in Erwägung ziehen würden, wenn ihr Arbeitgeber bei Telearbeit nicht flexibel wäre.

Manches hat sich während der Pandemie nur temporär verschoben. So ist der Absatz von Anzügen 2020 um satte 58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Während der Absatz von Jogginghosen im selben Zeitraum um 43 Prozent gestiegen ist. Das sind die exakten Zahlen für Deutschland, der Trend gilt aber weltweit. Wie genau sieht es hierzulande aus?

Luxemburg mag es schick - eigentlich

„Luxemburg ist ja doch etwas spezieller bei der Mode“, gibt Christine Schmid, Vize-Präsidentin der Femo und Verkaufsleiterin bei Adler Mode in Luxemburg, zu bedenken.

Concept Stores erobern die Innenstadt Große Ketten verlassen das Zentrum. Dafür kommen kleine Boutiquen und bieten, was Konsumenten wollen: Nähe und Nachhaltigkeit.

Viele Arbeitnehmer strömen am Morgen zum Finanzplatz oder in andere Büros, in denen ein gewisser Dresscode herrscht. So war das zumindest vor der Pandemie. Normalerweise spüre man daher ganz klar die Nachfrage nach schicker Kleidung. Doch in der Pandemie brach diese ein.

„In den Markenabteilungen hatten wir wirklich wenig Abverkäufe“, sagt Schmid. Im Verband der Femo sei das oft Thema unter den Textilhändlern gewesen. „Anzüge, schicke Kleidung – da ist einfach im vergangenen Jahr nichts gelaufen“, sagt Schmid.

Es gibt kein Zurück für die Business Mode

Jetzt gehen die Leute wieder raus, auch ins Büro. Dennoch prophezeit Hoffmann-Thill, dass es kein Zurück gibt für die Business Mode. Zum einen, weil sich selbst mit nur einem Tag Homeoffice der Bedarf nach dieser Kleidung verkleinere.

Zum anderen, weil sich der Dresscode nachhaltig verändert habe. „Viele Firmen haben die strikten Regeln für Kleidung gelockert“, sagt er. So erlebt es auch Schmid. „Ich habe schon den Eindruck, dass viele ihre Angestellten jetzt etwas legerer ins Büro kommen lassen“, bestätigt sie.

In den Kantinen herrscht seit eineinhalb Jahren Flaute Ob am Europäischen Gerichtshof, bei der Post oder bei PwC: Das Homeoffice hat sich etabliert. Leidtragende sind die Kantinen.

Auch Lyst, eine Shopping Plattform, die weltweit Konsumgewohnheiten analysiert, belegt, dass vermehrt Arbeitskleidung gesucht und gekauft wird, die vor der Pandemie als zu leger gegolten hätte. Francesca Muston, Vize-Präsidentin für den Bereich Mode bei der Trendforschungsagentur WGSN spricht daher von „casualisation“ im Arbeitsumfeld.

Das sagt der Personaler

Yves Baden ist Personaldirektor bei der CFL, Luxemburgs zweitgrößtem Arbeitgeber. Sein Team habe im Arbeitsalltag im Büro schon eine Veränderung bei der Kleidung festgestellt. Dort sei zwar auch vor der Pandemie „semi-casual“ schon akzeptiert und gängige Praxis gewesen. Doch der Trend habe sich etwas verstärkt. „Aus dem „Casual“ sollte allerdings kein „Beach“- oder „Schlabber“-Look werden. Es ist und bleibt ein Arbeitsumfeld“, betont Baden. Lifestyle, Seite 101

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.