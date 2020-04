Wie die Covid-19-Krise globale Warenströme sprengt

Viele Firmen sind abhängig von Zulieferern aus Fernost – die Corona-Krise könnte zu einem Umdenken führen.

Immer mehr, immer günstiger – eines der größten Versprechen der Globalisierung in den letzten Jahrzehnten bestand darin, den weltweiten Wohlstand zu mehren. Güter und Dienstleistungen sollten dort erzeugt werden, wo das am effizientesten und schnellsten möglich war. Tatsächlich sanken die Verbraucherpreise aufgrund der zunehmenden globalen Arbeitsteilung in fast allen Bereichen.

Eine Folge dieser Entwicklung war, dass Unternehmen einen immer größeren Teil ihrer Wertschöpfung an spezialisierte Zulieferer auslagerten, was zunehmend komplexere Lieferketten nach sich zog ...