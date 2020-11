Kleos Space hat am Montag bekannt gegeben, dass seine Aufklärungssatelliten erfolgreich mit einer Rakete der indischen Weltraumforschungsorganisation von Chennai (Indien) in die Umlaufbahn gebracht wurde.

Wichtiger Meilenstein für Kleos Space

Nadia DI PILLO Kleos Space hat am Montag bekannt gegeben, dass seine Aufklärungssatelliten erfolgreich mit einer Rakete der indischen Weltraumforschungsorganisation von Chennai (Indien) in die Umlaufbahn gebracht wurde.

Der Cluster von vier Satelliten wurde am Samstag vom Satish Dhawan Space Centre an Bord der PSLV C49 im Rahmen eines Mitfahrvertrags mit Spaceflight gestartet und mit einer Neigung von 37 Grad in seine zugewiesene Umlaufbahn gebracht.



„Wir freuen uns sehr, unseren Cluster von vier Satelliten nur drei Jahre nach der Gründung von Kleos Space in Luxemburg im Orbit zu haben. Dieser Start ist ein wichtiger Meilenstein für Kleos, um mit der Lieferung unserer kommerziellen und unabhängigen Daten an Regierungsbehörden, die Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungsgemeinschaft und Organisationen zu beginnen, die daran interessiert sind, Bedrohungen, Wirtschaftsgüter oder Personen zu lokalisieren, die Such- und Rettungsmaßnahmen benötigen“, so Kleos-Chef Andy Bowyer in einer Pressemitteilung.



Kleos Space S.A. ist ein weltraumgestütztes, aktivitätsbasiertes Nachrichten-, Daten- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Luxemburg und Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Australien.

Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, „Grenzen zu bewachen, Güter zu schützen und Leben zu retten, indem es globale aktivitätsbasierte Informationen und Geolokalisierung als Dienstleistung anbietet.“ Die Kleos-Konstellation soll nach und nach auf maximal 20 Cluster ausgeweitet werden, um die Daten, die Kleos seinen Kunden zur Verfügung stellen kann, zu verbessern und zu erweitern.



Laut Kleos ist die Entwicklung von Kleos zweitem Satellitencluster bereits im Gange. Er wird nach einer ersten Überprüfung am 6. November voraussichtlich in der nächsten Woche die vorläufigen Design Validierung („PDR- Prelimiary Design Review“) bestehen.







