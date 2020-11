Wettbewerbsfähigkeit: Luxemburg bleibt auf Platz 4

Der neue Bericht des „Observatoire de la compétitivité“ zeigt, dass Luxemburgs Wirtschaft im internationalen Vergleich weiter wettbewerbsfähig bleibt. Auch im „Pandemic Vulnerability Index“ kann das Großherzogtum punkten.

Mara BILO

Welches Land ist hui und welches pfui, wenn es um Wettbewerbsfähigkeit geht? Der jährlich vom Luxemburger „Observatoire de la compétitivité“ (ODC) veröffentlichte Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit in allen EU-Mitgliedstaaten versucht, darauf eine Antwort zu geben. Demnach belegt Luxemburg den 4. Platz hinter Dänemark, Slowenien und Irland, und bleibt damit auf dem gleichen Platz als im Jahr zuvor. Luxemburgs Nachbarländer schneiden schlechter ab: Deutschland belegt den 11. Platz, Belgien den 16. und Frankreich landet auf Platz 17.

„Das zeigt, dass Luxemburg vor der Corona-Krise eine starke Ausgangsposition hatte“, erklärte Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) am Montag bei der Vorstellung des Wettbewerbsberichtes. „Ich bin deshalb zuversichtlich, dass Luxemburg gestärkt aus dieser Krise kommen wird.“ Das Ranking bezieht sich auf Daten aus dem Jahr 2019.

Das ODC untersucht dafür mehr als 65 Kriterien, die in drei Gruppen eingeteilt werden: Wirtschaft, Soziales und Umwelt. So verbirgt die Platzierung Luxemburgs unterschiedliche Ergebnisse, je nach geprüftem Faktor. Schaut man sich die drei Felder nämlich separat an, kommt das Großherzogtum auf Platz 12 für den wirtschaftlichen Aspekt, auf den zweiten Platz für den sozialen Aspekt und auf den sechten Platz für den Umweltaspekt.

Resilient in der Krise

Im Mittelpunkt des Wettbewerbsberichtes 2020 steht allerdings auch ein anderer Index, der sogenannte „Pandemic Vulnerability Index“, der von der Ratingagentur Creditreform Rating entwickelt wurde und die möglichen wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen einer Pandemie untersucht. Damit können konkret die möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die EU-Mitgliedstaaten untersucht werden.

Demnach ist Luxemburg besonders gut für eine Pandemie gerüstet. In allen geprüften Feldern - wirtschaftliche Struktur, Arbeitsmarkt, Gesundheitssystem, Bevölkerung, Heimarbeitmöglichkeiten - kann das Großherzogtum punkten und belegt den 1. Platz im Ranking vor Deutschland und Dänemark.

Das heiße aber längst nicht, dass Luxemburg sich nicht verbessern kann, erklärte Serge Allegrezza, Direktor des Statec und Leiter der Geschäftsführung des ODC. „Wir wissen ja zum Beispiel, dass Luxemburg sich in einer schwierigen Situation befindet, wenn das Gesundheitspersonal, das jenseits der Grenzen wohnt, nicht ins Land einreisen darf um zu arbeiten.“

Der internationale Vergleich

Darüber hinaus dient der Bericht des ODC auch dazu, eine Bilanz der Wettbewerbsfähigkeit Luxemburgs auf globaler Ebene zu ziehen.

Dabei belegt Luxemburg oft die vorderen Plätze: So kommt das Großherzogtum auf Platz 18 von 141 im „Global Competitiveness Report“ des Weltwirtschaftsforums (WEF), Platz 15 von 63 im „World Competitveness Yearbook“ des „International Institute for Management Development“ (IMD) und Platz 5 von 28 im „European Innovation Scoreboard“ der Europäischen Kommission.

Die neue Abteilung „Luxembourg Stratégie“ Neben der Vorstellung des Wettbewerbsberichtes 2020 hat Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) die Gründung einer neuen Abteilung im Wirtschaftsministerium angekündigt. „Es ist wichtig, sich schon heute Gedanken über die Zeit zu machen, die nach Corona kommt“, erklärte er den Schritt. „Es geht jetzt darum, die nötigen Weichen zu stellen.“ Deshalb soll es künftig eine neue Abteilung „Luxembourg Stratégie“ geben, die für die Entwicklung langfristiger wirtschaftlicher Strategien zuständig ist; dabei sollen soziale und Umweltaspekte berücksichtigt werden. Zu dieser Abteilung wird das „Observatoire de la compétitivité“ (ODC) gehören; Serge Allegrezza soll die Leitung übernehmen.





