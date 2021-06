Das Schweizer Institut IMD bewertet jährlich, wie wettbewerbsfähig ein Land ist. 2021 hat das Großherzogtum drei Plätze gut gemacht.

Wettbewerbsfähigkeit

Luxemburg belegt Platz 12 in der Weltrangliste

(mab) - Luxemburg ist in der Weltrangliste der wettbewerbsfähigsten Länder drei Plätze aufgestiegen und belegt 2021 Rang 12. Das ist das Ergebnis des Schweizer IMD World Competitiveness Center, das am Donnerstag sein World Competitiveness Yearbook herausgegeben hat.

Die Krise sei ein Indikator für die Fähigkeit von Volkswirtschaften, schnell auf eine Ausnahmesituation zu reagieren, heißt es in der Mitteilung des IMD.

Die Zukunft des Finanzplatzes Die Zahl der Banken in Luxemburg nimmt ab, die alten Geschäftsmodelle greifen nicht mehr. Digital und Grün sind die neuen Schlagwörter.

Das Institut fordert Mut von Seiten der Regierungen, sich an die Veränderungen anzupassen. „Luxemburg war mutig, als es in den 1980er Jahren mit Weitblick einen äußerst wettbewerbsfähigen Finanzplatz entwickelte. Im Jahr 2021 könnte das gleiche Ziel durch die Entwicklung der Gesundheitsindustrie, einer ökologisch führenden Wirtschaft, die Umwandlung in eine echte Start-up-Nation oder einen innovativen Finanzsektor erreicht werden“, so das IMD.

Verbessert hat sich die Position Luxemburgs nach Einschätzung des Gremiums, weil der Anteil weiblicher Fachkräfte gestiegen ist, ebenso die Anzahl der gehaltenen Patente und wegen des verstärkten Einsatzes von Big Data und Analysetools.





