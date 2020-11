Wertpapiere für jeden: Was taugen Online-Broker?

Den Zugang zu Börsen boten früher nur Banken und Makler gegen hohe Gebühren. Heute gibt es dafür günstige Online-Broker. Doch auch hier sind die Tarife sehr verschieden.

Kann man einfach und mit wenig Kapital an der Börse investieren? Ja, man kann. Wozu man früher die Hausbank beauftragte, das geht heute nicht nur schnell und bequem – sondern meist auch günstiger über Online-Handelsplattformen. Das Kaufen und Verkaufen von Aktien an der Börse ist heute so einfach wie online ein Buch zu kaufen.

Mit ein paar Klicks investiert man so in ein oder mehrere Unternehmen, kauft Fondsanteile oder auch Anleihen ...