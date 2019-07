Am Wochenende hat sich ArcelorMittal definitiv von einem seiner letzten Werke in Luxemburg getrennt.

Werk Düdelingen ist verkauft

Am Wochenende hat sich ArcelorMittal definitiv von einem seiner letzten Werke in Luxemburg getrennt.

Der Stahlgigant hat sich von seinem Werk in Düdelingen getrennt. Das Werk wurde an Liberty House Group verkauft. Die Transaktion wurde am Wochenende abgewickelt. Die EU-Kommission hatte Mitte April grünes Licht für die Transaktion gegeben. Als Verkaufspreis wird die Summe von 740 Millionen Euro genannt. Der Deal betrifft aber nicht nür den Standort Düdelingen. Zum Verkauf gehören auch die Werke Ostrava (Tschechien), Galati (Rumänien), Skopje (Mazedonien), Piombino (Italien) sowie mehrere Produktionslinien im belgischen Liège.