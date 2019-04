Liberty House übernimmt. ArcelorMittal erhält von Brüssel die Genehmigung, sich für den Kauf von Ilva in Italien von anderen Stahlwerken zu trennen.

Werk Düdelingen darf verkauft werden

(MeM) - ArcelorMittal erhält die Genehmigung der Europäischen Kommission für den Verkauf mehrerer europäischer Stahlwerke an Liberty House. Darunter das Werk in Düdelingen. Wie der Luxemburger Stahlkonzern am Mittwoch mitteilte, hat die Europäischen Kommission nach eingehender Prüfung dem Verkauf an die britische Gesellschaft zugestimmt.



Das Paket der betroffenen Anlagen, von denen sich ArcelorMittal trennen möchte, hatte das Unternehmen der Europäischen Kommission während der Prozedur zur Übernahme von Ilva S.p.A., dem größten Stahlwerk in Italien und Europa, unterbreitet. Dazu gehören neben dem Werk in Düdelingen die Werke Ostrava (Tschechien), Galati (Rumänien), Skopje (Mazedonien), Piombino (Italien) sowie mehrere Produktionslinien im belgischen Lüttich.



Der Abschluss der Transaktion soll voraussichtlich noch vor Ende des ersten Halbjahres dieses Jahres erfolgen.