2020 klart es sich wirtschaftlich auf, ist sich Felix Herrmann, Anlagestratege von Blackrock, sicher.

Wirtschaft 5 Min.

„Wer nicht nachhaltiger wird, bekommt Probleme“

Marco MENG 2020 klart es sich wirtschaftlich auf, ist sich Felix Herrmann, Anlagestratege von Blackrock, sicher.

Felix Herrmann, ist die Situation jetzt für Investitionen entspannter, nachdem sich die USA und China angenähert haben?

Das ist tatsächlich der Eindruck, wenngleich wir davon ausgehen, dass im Prinzip die Haupttreiber für Aktien und Kapitalmärkte im vergangenen Jahr nicht mehr wirklich prägend sein werden im Jahr 2020.

Die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China sind allerdings alles andere als beigelegt. Beide sind auf vielen Ebenen die größten Kontrahenten. Nicht nur beim Thema Handel, auch in Sachen Sicherheitspolitik. Insofern ist das womöglich etwas, was Donald Trump vielleicht Richtung Jahresmitte in der heißen Phase des Wahlkampfes dann noch mal ausgraben könnte. Aber insgesamt werden die Haupttreiber aus dem vergangenen Jahr, geopolitisches Risiko und Geldpolitik, in diesem Jahr eine etwas geringere Rolle spielen.

Welche Themen werden 2020 stattdessen prägend?

Als wichtiger Treiber für einen Anstieg des Wachstums sehen wir vor allem die eher zyklischen Regionen in der Welt und eben nicht so sehr die USA und China. Wir erwarten jetzt auch nicht, dass das Wachstum durch die Decke schießt, sondern es wird ein moderater Anstieg sein.

Wenn wir uns die Wachstumszahlen anschauen, gehen wir davon aus, dass das globale Wachstum von 3 Prozent im vergangenen Jahr auf 3,4 Prozent in diesem Jahr steigt.

In Europa wirkt aber vielleicht der Brexit als Bremse?

Die Tatsache, dass die Briten jetzt Ende Januar in diese Übergangsphase eintreten, könnte sogar eher wachstumsfördernd sein nach all der Unsicherheit, die bislang zu Investitionszurückhaltung führte. Die Reduzierung der Unsicherheit sollte das Wachstum fördern.

Felix Herrmann zu Besuch beim Blackrock-Team in Luxemburg: Jo Wagner, Julien Paco, Olivier Pauwels, Gisèle Duenas Leiva, Felix Herrmann und Charles Symons (v.l.) Foto: Anouk Antony

Gehen Sie davon aus, dass die Zinsen in diesem Jahr niedrig bleiben? Und lohnen sich damit Investitionen in Staatsanleihen noch?

Zum einen gehen wir davon aus, dass die Zinsen wahrscheinlich für das ganze Jahrzehnt niedrig bleiben werden. Was die Staatsanleihen betrifft, so müssen wir feststellen, dass auch gerade das sehr geringe neue Emissionsvolumen von Staaten wie Deutschland dazu beiträgt, dass es sehr wenig Angebot an Staatsanleihen gibt.

Gleichzeitig kauft die EZB massiv Anleihen auf dem europäischen Rentenmarkt auf. Das heißt, da ist relativ wenig Spielraum für steigende Zinsen.

Wie ist es mit den USA?

Die Zunahme des globalen Wachstums und die Aussicht darauf, dass der Dollar etwas schwächer werden könnte, dürften die Inflation in den USA ansteigen lassen. Das würde dort die Zinsen, gerade was die längeren Laufzeiten angeht, ein Stück weit nach oben treiben. Aber auch hier ganz klar: Es sind vielleicht 0,5 Prozentpunkte, die es nach oben geht.

Zum zweiten Teil der Frage: Anleihen machen nach wie vor Sinn im Portfolio, weil sie in erster Linie als Stabilisator fungieren, der häufig dann wichtig ist, wenn es an den Aktienmärkten unruhiger wird.

Staatsanleihen haben also nach wie vor ihre Daseinsberechtigung im Portfolio. Das ändert sich natürlich in dem Moment, wo die Zinsen so niedrig sind, dass sie nicht weiter fallen können. Sollte es dann zu einem Szenario kommen, wo die Aktienkurse vielleicht mit zweistelligen Prozent fallen und Staatsanleihen nicht als Puffer fungieren können, dann müssten wir uns tatsächlich fragen, ob es noch eine Daseinsberechtigung für Anleihen gibt. Aber an diesem Punkt sind wir noch nicht.

Wie beurteilen Sie denn die EZB-Politik? Gefährdet das billige Geld nicht die Finanzstabilität?

Fakt ist, dass die EZB tatsächlich die Eurozone in den letzten zehn Jahren vor einem Kollaps gerettet hat. Dass diese lockere Geldpolitik mit negativen Begleiterscheinungen einhergeht, liegt auf der Hand. Hat das dazu geführt, dass jetzt alles wackliger und instabiler ist? Nein, hat es nicht. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Zinsen so niedrig sind.

„Die Zukunft des Finanzwesens ist nachhaltig“ Julie Becker, Vorstandsmitglied der Bourse de Luxembourg, über die erste „grüne Börse“ der Welt.

Was Schulden betrifft: Absolute Schuldenstände sagen überhaupt nichts aus. Wichtig ist zum einen, wann die Schulden fällig sind. Auch sagt die Schuldenquote nichts darüber aus, wie hoch die Zinslast ist. In den USA haben wir seit der Finanzkrise eine Verdreifachung der Staatsschulden gesehen. Die Zinsbelastung in den USA ist allerdings mehr oder weniger konstant geblieben. Am Ende des Tages geht es immer um die Schuldentragfähigkeit.

Jetzt könnte man sagen: Na gut, aber sobald die Zinsen steigen, wird es schwierig. Doch strukturelle Trends wie demografischer Wandel, Globalisierung, Digitalisierung, sprechen dafür, dass die Zinsen lange niedrig bleiben werden und die Schuldentragfähigkeit daher auf absehbare Zeit kein Problem darstellen sollte.

Klimarisiken sind auch finanzielle Risiken

Blackrock hat die Firmen aufgerufen, mehr auf den Klimaschutz zu achten. Will Blackrock zu Greenrock werden?

Es geht hier nicht um Black oder Green. Es geht uns tatsächlich um eine Verantwortung, die wir natürlich als Treuhänder unserer Kunden haben. Diese Verantwortung hat auch damit zu tun, dass wir aktuell und das nicht erst seit gestern der Meinung sind, dass der Klimawandel erhebliche Auswirkungen haben wird, auch auf die Entwicklung von Portfolien.

Wir sehen, dass zum einen die Art und Weise, wie gewirtschaftet wird, einfach nicht nachhaltig ist. Aus der finanziellen Perspektive macht es darum Sinn zu schauen, was das Thema Klimawandel oder Klimarisiken für ein Investmentportfolio bedeutet, und ich denke, die letzten Ereignisse in Australien haben wieder gezeigt, dass Klimarisiken ganz eindeutig auch finanzielle Risiken bedeuten.

Wir sind bei vielen Unternehmen beteiligt. Daraus leitet sich eine große Verantwortung ab. Und wir haben natürlich nicht nur eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden, sondern wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Das mag jetzt pathetisch klingen, aber wie gesagt, betriebswirtschaftlich macht es einfach massiv Sinn, sich damit stärker auseinanderzusetzen.

Blackrock ist auch Aktionär von Exxon Mobil und Shell. Wollen Sie das zurückfahren?

Wir sind wie gesagt in erster Linie Treuhänder. Wenn ein Kunde uns mit einem Investment in einen ETF beauftragt, dann führen wir den aus – zunächst einmal unabhängig von Nachhaltigkeitskriterien. Wir wollen aber das Angebot an Produkten mit mehr Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren mindestens verdoppeln.

Der Anstoß für diesen Sinneswandel kommt auch von der Kundenseite. Viele fragen uns zu Recht: Habt ihr da nicht etwas anderes? Und auch dadurch, dass wir große Anteile an Unternehmen halten, können wir Druck ausüben und sagen: Leute, passt auf, hier muss etwas passieren. Wenn ihr es nicht schafft, euch nachhaltiger aufzustellen, dann werdet ihr in Zukunft Probleme haben, euch an den Kapitalmärkten Geld zu beschaffen.