Der Betzdorfer Satellitenbetreiber will an Stärke gewinnen. Die Aktie hat in den letzten Jahren deutlich an Wert eingebüßt.

Wirtschaft 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Satellitenmarkt

Wenn SES den Konkurrenten Intelsat schluckt

Marco MENG Der Betzdorfer Satellitenbetreiber will an Stärke gewinnen. Die Aktie hat in den letzten Jahren deutlich an Wert eingebüßt.