Wenn Millennials verreisen: Zwischen Flugscham und Selfiestick

Reiseveranstalter müssen zunehmend ihr Angebot anpassen, um den neuen Ansprüchen an Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Individualität gerecht zu werden.

Die Urlaubsgewohnheiten der sogenannten Millennials unterscheiden sich deutlich von denen ihrer Elterngeneration. Reiseveranstalter müssen zunehmend ihr Angebot anpassen, um den neuen Ansprüchen an Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Individualität gerecht zu werden.

Für die Reiseveranstalter, die sich gerade auf der Tourismusmesse „Vakanz“ versammeln, dürfte in den kommenden Jahren eine Frage zunehmend an Bedeutung gewinnen: Wie erreichen wir die Millennials, also die Generation junger Leute, die zwischen den frühen 1980er und Mitte der neunziger Jahre geboren wurden?

Denn der Anteil dieser Alterskohorte am internationalen Reisegeschäft wächst beständig ...