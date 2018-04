Wenn Erde zu Abfall wird

Es wird so viel gebaut wie nie zuvor. Und exorbitante Grundstückspreise sorgen dafür, dass Garagen und Parkhäuser weiterhin tief in die Erde gelegt werden. Bislang unbeantwortet ist die Frage, wohin mit der ganzen Erde.

Das Problem ist nicht neu – es ist lediglich mal mehr, mal weniger akut. Pro Jahr fallen in Luxemburg rund acht Millionen Tonnen an sogenanntem Bauschutt an. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen tatsächlichem Bauschutt – das heißt Ziegel und Beton, die beim Abriss von Gebäuden anfallen – und Erdaushub. Denn: Von den acht Millionen Tonnen sind weit mehr als 90 Prozent Erde und Steine.



Nun gibt es hierzulande Großbaustellen soweit das Auge reicht ...