Der neue Konzessionsvertrag regelt die Finanzierung von RTL Télé Lëtzebuerg nur für drei Jahre - für die Zeit danach muss neu verhandelt werden oder ein neuer öffentlich-rechtlicher Fernsehsender wird installiert.

Wenn die RTL Group geht

Marco MENG Der neue Konzessionsvertrag regelt die Finanzierung von RTL Télé Lëtzebuerg nur für drei Jahre - für die Zeit danach muss neu verhandelt werden oder ein neuer öffentlich-rechtlicher Fernsehsender wird installiert.

Die Verhandlungen zum neuen RTL-Konzessionsvertrag zwischen Luxemburger Regierung, RTL Group, CLT-UFA und Bertelsmann liefen offenbar nicht gut. Zwar läuft der 2017 unterschriebene Vertrag über zehn Jahre, doch bei der Finanzierung konnte man sich gerade einmal für die Spanne von drei Jahren, 2021 bis 2023, einigen.

Im Koalitionsvertrag von 2018 ließ die Regierung wissen, dass im Rahmen einer parlamentarischen Debatte geprüft werden solle, ob der Konzessionsvertrag mit CLT-UFA „angepasst“ oder ein „öffentlich-rechtlicher Fernsehsender geschaffen werden sollte“.

Auf Nachfrage dazu meint Paul Konsbruck, Kabinettsleiter von Premier- und Medienminister Xavier Bettel „Wir prüfen in der Tat verschiedene Aspekte, dies im Rahmen größerer Überlegungen, wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen ist.“ Der Medienminister werde sich in den nächsten Wochen darüber mit der zuständigen Kommission im Parlament austauschen.

„Für die Zeit nach 2023 soll bis spätestens Ende 2021 eine neue Vereinbarung mit der Luxemburger Regierung getroffen werden“, heißt es vonseiten der RTL Group. Die Konzession stellt Fernseh- und Radiofrequenzen der CLT-UFA, einem Tochterunternehmen der RTL Group, für die Laufzeit von 2021 bis 2030 zur Verfügung. Erstmals muss der Staat mit der neuen Vereinbarung aber nicht unerheblich Geld für das RTL-Fernsehprogramm in Luxemburg aufwenden, während sich zuvor die Finanzhilfe darauf beschränkte, den RTL-Sendern im Land kostenlos Funkfrequenzen zur Verfügung zu stellen.

Doch Funkfrequenzen sind für den Radio- und Fernsehmulti kaum noch von Wert. Immer weniger Menschen empfangen Fernsehen über Antenne. Kabel– und Satellitenempfang sind Standard, außerdem lautet die RTL-Strategie, mehr auf Digitales zu setzen. Bei der Zuhörerschaft von RTL Radio (Frankreich) beispielsweise ist der Prozentsatz derjenigen, die über Langwelle hören, in den letzten Jahren von etwa 50 auf knapp 14 Prozent gesunken. Zudem gibt es Überlegungen, in Europa das reguläre „terrestrische Fernsehen“ durch Web-TV zu ersetzen.

Im April dieses Jahres hatte das EU-Parlament einer neuen Richtlinie, die grundsätzlich eine grenzüberschreitende Verbreitung und Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen erleichtern soll, zugestimmt.

Luxemburger TV-Programm mit Millionen-Defizit

Indem er sich an Kosten für Produktion und Ausstrahlung beteiligt, kittet der Staat mit zehn Millionen Euro pro Jahr zumindest über den Zeitraum 2021 bis 2023 das auf jährlich zwölf Millionen Euro geschätzte Defizit, das RTL Télé Lëtzebuerg erwirtschaftet.

In Deutschland ist derweil der Konzern RTL Group dabei, eine „RTL Group Deutschland“ zu gründen, da bislang das Konzerngeschäft in Luxemburg angesiedelt war. Bis auf wenige Mitarbeiter will die RTL Group Personal aus Luxemburg abziehen. Nur die Mindestzahl, die für die Wahrung des Konzernsitzes im Großherzogtum erforderlich ist, bleibt. Noch wird der Personalabzug geprüft. Übrig bliebe nicht viel mehr als eine Briefkastenfirma.

Der bestehende Konzessionsvertrag läuft kommendes Jahr aus. Darin werden bestimmte Rechte und Pflichten für die RTL Group geregelt. So darf CLT-UFA einige von Luxemburg international zugewiesene Hörfunk- und Fernsehfrequenzen nutzen, während RTL Télé Lëtzebuerg in öffentlich-rechtlichem Auftrag ein tägliches Programm in luxemburgischer Sprache senden muss. Das Broadcasting Centre Europe (BCE), Technikdienstleister der Mediengruppe mit rund 250 Mitarbeitern, wie auch der Verwaltungssitz der RTL Group müssen bis zum Ende der Konzessionsdauer in Luxemburg verbleiben. RTL Radio Lëtzebuerg erhielt demnach keinen "öffentlich-rechtlichen" Auftrag.

Viel Bewegung in RTL-Führungsetage

Hintergrund der weitgehenden Verlagerungen von Konzern-Aufgaben nach Köln ist auch, dass der Bertelsmann-Konzern mit Thomas Rabe an der Spitze, Allianzen zwischen den Bertelsmann-Töchtern schmiedet, ein Teil davon beispielsweise die „Ad-Alliance“ zur gemeinsamen Werbevermarktung oder die „Content-Alliance“ für gemeinsame Inhalte.

Für Bertelsmann, dessen Chef Rabe seit April auch Chef der RTL Group ist, ist die RTL Group mit ihren weltweit rund 16 000 Mitarbeitern ein Goldesel: mehr als die Hälfte des operativen Gewinns des Bertelsmann-Konzerns stammte zuletzt von RTL.

Nach einigen abrupten Personaländerungen in den letzten Jahren in der Chefetage des Konzerns und nach dem Rauswurf des RTL Group-Chefs Bert Habets im April kann Bertelsmann mit Rabe jedenfalls jetzt bei RTL durchregieren.

75 Prozent an der RTL Group gehört dem Medienkonzern Bertelsmann, der rund 24 Prozent an der RTL Group an die Börse brachte, die heute in Streubesitz, meist Finanzinvestoren, sind. Vom Medienkonzern heißt es gestern „Sitz der RTL Group S.A. bleibt Luxemburg“. Ändert sich das 2023 oder 2030, ginge damit ein Stück Medien- und Luxemburger Wirtschaftsgeschichte zu Ende, die 1984 mit der Zuteilung einer international nutzbaren Funkfrequenz für damals „RTL plus“ begann, das als einer der ersten privaten Fernsehsender damals über die Grenzen hinweg Programm ausstrahlte.

Intern, so ist zu erfahren, hatte die Firmenleitung es recht deutlich ausgesprochen: nur die Mitarbeiterzahl, die aus rechtlichen Gründen laut Konzessionsvertrag unbedingt in Luxemburg vorhanden sein muss, bleibt im Land. Was heißt, ohne Vertrag hätte man bereits das gesamte Personal, also den Konzernsitz, nach Deutschland verlegt.

Das L in RTL wird immer kleiner.



Serge Pauly, Personalvertreter bei CLT-UFA meint dazu: "Das L in RTL wird immer kleiner". Verlegt die RTL Group den Konzernsitz nach Köln, stellt das die Weiterexistenz von RTL Télé Lëtzebuerg infrage, kann doch die RTL-Gruppe schwerlich ein Interesse daran haben, in Luxemburg einen defizitären Fernsehsender zu betreiben, der jährlich Millionenverluste beschert. Oder ist er nur deswegen defizitär, weil er „öffentlich-rechtlich“ ist und der Staat mitbestimmt, sprich: limitiert, wie viel Werbung geschaltet werden darf?

Mit ausgeweitetem Werbeprogramm könnte RTL-Télé Lëtzebuerg Luxemburgs Werbemarkt gehörig durcheinanderwirbeln. Mehr Werbung würde aber auch mehr Programm erforderlich machen.

Ob öffentlich-rechtlich oder nicht, das hat auch eine politische Brisanz, schließlich ist RTL Télé Lëtzebuerg ein meinungsbildendes Medium mit einer durchschnittlich täglichen Einschaltquote von 33 Prozent.

Unberührt von der Diskussion bleibt RTL Radio Lëtzebuerg das meistgehörte Programm des Landes, das schon heute privatrechtlich funktioniert, während ungeklärt ist, wie es sich mit rtl.lu, dem meistfrequentierten Webportal im Land, verhält, das sowohl vom RTL-Fernsehen wie von RTL-Radio gespeist wird. Die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Radios hat 1993 der Radiosender 100,7 übernommen. Die Konzessionsverhandlungen 2021 werden spannend.