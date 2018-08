Fräsen, bohren, sägen, schleifen: Schreinerei ist und bleibt Hand-Werk. Aber auch der Kollege Computer steht an der Werkbank, die Digitalisierung ist in der Branche längst Realität. Das zeigt das Beispiel der Firma Modulor in Mersch.

Wirtschaft 4 Min.

Wenn der Schreiner sägen lässt

Kai Hengen, 38, wollte schon immer Schreiner werden. In einem kleinen Betrieb in der Nähe von Mersch lernte er von der Pike auf, wie Holz bearbeitet werden muss, um daraus einen Schrank oder einen Tisch werden zu lassen. Er stand an der Kreissäge, hobelte Bretter aus und baute schließlich Möbel. Heute trägt Kai Hengen längst keine klassische Arbeitskleidung mehr, sondern T-Shirt und Jeans. Er arbeitet am Schreibtisch, sitzt vor einem Computerbildschirm – und überwacht eine intelligente Maschine.



