Gegenüber 2020 nimmt die Zahl der Lastwagen, Busse und Bagger zwar wieder zu - bleibt aber hinter 2019 deutlich zurück.

Luxemburg und EU

Weniger Zulassungen von Nutzfahrzeugen

Marco MENG Gegenüber 2020 nimmt die Zahl der Lastwagen, Busse und Bagger zwar wieder zu - bleibt aber hinter 2019 deutlich zurück.

(MeM) - Im November 2021 gingen die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen in der EU den fünften Monat in Folge zurück (-14,7 Prozent). Das teilte am Donnerstag der europäische Fahrzeugverband Acea in Brüssel mit.

Der stärkste Rückgang (-30,4 Prozent) wurde in Spanien verzeichnet. In Luxemburg ist die Zahl der neu zugelassenen leichten Nutzfahrzeuge im November zwar gegenüber dem November des Vorjahres um 22 Fahrzeuge (6,3 Prozent) zurückgegangen, hat von Januar bis November insgesamt aber um 3,6 Prozent (146 Fahrzeuge) zugelegt.

Nutzfahrzeuge über 16 Tonnen wurden 72 im November zugelassen, 41 Prozent mehr als im November 2020, was einem Plus von 17 Prozent im Gesamtjahr entspricht. Auch bei leichten Lastwagen nahm im Gesamtjahr die Zahl um sieben Prozent zu.

Warum Minister Bausch Gigalinern eine Absage erteilt „Güter auf die Schiene muss das Ziel sein, nicht längere Lastwagen.“ Längere Lastwagen, um Emissionen zu senken, ist für Mobilitätsminister François Bausch eine Milchmädchenrechnung.

Die Zahl neu zugelassener Busse hingegen sank im November um 50 Prozent (sechs gegenüber zwölf im Vorjahr) und ging im Gesamtjahr um 21 Prozent zurück. Im Vergleich zu 2019 wurden bis November in diesem Jahr insgesamt 14 Prozent weniger Nutzfahrzeuge in Luxemburg zugelassen (5.341 gegenüber 6.217).

Insgesamt ist in der Europäischen Union in den ersten elf Monaten des Jahres 2021 die Nutzfahrzeugzulassungen um 11,5 Prozent gegenüber 2020 gestiegen - im Vergleich zum Vor-Pandemiejahr 2019 aber um elf Prozent (210.000 Fahrzeuge) gesunken.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.