Kinepolis-Gruppe erholt sich nur langsam

Weniger Neuerscheinungen

(mab) - Geschlossene Kinosäle, dann Beschränkungen für die Besucherzahlen, wenige Neuerscheinungen bei den Filmen - Kinos wurden schwer von der Pandemie getroffen. So auch die Kinopolis-Gruppe, die am Donnerstag das Geschäftsergebnis für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht hat.

In der ersten Jahreshälfte konnte Kinepolis 2,2 Millionen Besucher begrüßen, was 26,9 Prozent der Besucherzahl des gleichen Zeitraums im Krisenjahr 2020 entspricht. In allen Ländern sanken die Gesamteinnahmen - allerdings weniger stark als die Besucherzahlen, weil der durchschnittliche Umsatz pro Besucher in fast allen Ländern deutlich höher lag als 2019.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBITDA) lag bei -7,1 Millionen Euro. Das Nettoergebnis belief sich auf -45,8 Millionen Euro. In der ersten Jahreshälfte betrug der freie Cashflow im Durchschnitt -3,6 Millionen Euro pro Monat und war im zweiten Quartal positiv. Die Nettofinanzverschuldung (NDF), ohne Leasingverbindlichkeiten, stieg im Vergleich zum 31. Dezember 2020 von 513,3 Millionen Euro auf 542,3 Millionen Euro.

Langsame Erholung

Im ersten Halbjahr 2021 war Kinepolis weiterhin mit längeren Schließungen konfrontiert. In den ersten Monaten des Jahres waren nur die spanischen, luxemburgischen und amerikanischen Kinos geöffnet und das natürlich unter Auflagen. Ende Mai und Anfang Juni wurden die französischen, niederländischen und belgischen Kinosäle nacheinander eröffnet. Mitte Juli durften auch alle Landmark-Kinos in Kanada wieder öffnen.



Seither ist setzt die Erholung ein. Im Juni lagen die durchschnittlichen Besucherzahlen in den geöffneten Kinos bei 50 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 - einem Rekordjahr. Im Juli lag der Wert bei durchschnittlich 62 Prozent.

Die Situation ist von Land zu Land unterschiedlich, abhängig von Impfquoten, Infektionszahlen, Restriktionen und der Qualität des Filmangebots. „Trotz der eineinhalbjährigen Pandemie bleibt Kinepolis finanziell stabil und verfügt über eine Liquiditätsposition von 141,9 Mio“, heißt es in der Mitteilung der Gruppe.

Eddy Duquenne, CEO der Kinepolis-Gruppe, zeigt sich daher optimistisch: „Wir sind begeistert von der Erholung unserer Kinos, die sich trotz der restriktiven Maßnahmen gut entwickeln, wobei sich die Besucherzahlen Woche für Woche positiv entwickeln. Im Gegensatz zum letzten Sommer können wir dieses Mal auf ein reichhaltigeres internationales Filmangebot zurückgreifen. Für den Herbst stehen viele erfolgreiche Filme auf dem Programm.“

